PNC y FGR inician investigación por incidente en Estadio Cuscatlán

El encuentro entre Alianza y FAS que se desarrollaba la noche de este sábado en el Estadio Cuscatlán fue suspendido debido a una estampita que provocó muertos y heridos en el sector popular del recinto deportivo.

De acuerdo con información preliminar, aficionados del Alianza intentaron ingresar al sector de Sol General, derribando un portón durante la estampida. Posteriormente se reportaron varias personas desmayadas debido a la falta de oxígeno, y Comandos de Salvamento informó sobre doce fallecidos.

#CRONIO Usuarios de redes sociales comparten un video en el que se observa cuando aficionados del Alianza intentan ingresar y derribaron el portón en la zona de Sol General del Estadio Cuscatlán.



— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 21, 2023

La mala organización del encuentro deportivo y la sobreventa de boletos son algunas de las causas que habrían provocado la estampida de aficionados en el Estadio Cuscatlán. De momento la cifra de fallecidos es de nueve personas y múltiples heridos.



— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 21, 2023

Héctor Rivas, aficionado albo, habla del percance sufrido por los hinchas de Alianza: «Aquí el único problema lo tiene la directiva de Alianza, porque eran dos puertas, no de portón, eran puertas de casa para 4 mil o 5 mil personas. No estábamos jugando contra Jocoro, estábamos jugando contra FAS por cuartos de final. Cerraron el portón aproximadamente 25 minutos, la gente empezó a empujar, la gente botó el portón porque quería vivir, no porque quería ver el partido. A mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba…».

#CRONIO El número de fallecidos tras la estampida en el Estadio Cuscatlán asciende a 9, confirma la @PNCSV

y @alertacomando.



— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 21, 2023

"Cerraron el portón aproximadamente 25 minutos, la gente empezó a empujar. La gente botó el portón porque quería vivir, no quería ver el partido", narra un aficionado que resultó afectado tras la estampida humana en el partido entre Alianza y FAS.



— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 21, 2023

Aficionados del Alianza señalan a la directiva del club por vender boletos falsos.

«El número de fallecidos tras la estampida en el Estadio Cuscatlán asciende a 9. Varios aficionados lesionados están siendo trasladados hacia los hospitales cercanos, al menos 2 de ellos en condición crítica», confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de Twitter.

ACTUALIZACIÓN:



El número de fallecidos tras la estampida en el Estadio Cuscatlán asciende a 9.



— PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que se ha activado el protocolo de respuesta ante este tipo de incidentes: «Ambulancias de hospitales cercanos y del Sistema de Emergencias Médicas van en camino para realizar traslados y los servicios de emergencias están preparadas para recibir pacientes».

El Cuerpo de Bomberos anunció por su parte que se encuentran trabajando articuladamente con las instituciones de primera respuesta en la atención de la emergencia.

Las instituciones del Gobierno están atendiendo de manera inmediata la emergencia ocurrida en el Estadio Cuscatlán. Las autoridades trabajan para controlar la situación.



— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 21, 2023

El personal de Salud se trasladó de manera inmediata desde todos los hospitales cercanos, para brindar atención a las personas con lesiones en el Estadio Cuscatlán.

#CRONIO La respuesta inmediata del Gobierno ha permitido que se les brinde una atención médica oportuna a los múltiples heridos.



— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 21, 2023

«Instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran atendiendo a personas afectadas por los incidentes ocurridos esta noche en el Estadio Cuscatlán», informó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.

— Juan Carlos Bidegain 🇸🇻 (@JC_Bidegain) May 21, 2023

La Policía Nacional Civil (PNC) han detallado que se abrirá una línea de investigación para establecer responsabilidades, de manera conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR).

