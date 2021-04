PNC y FGR dan duro golpe a la MS en el oriente del país

En los últimos días que aún le quedan a la actual Asamblea Legislativa, los parlamentarios no cesan los ataques y críticas sobre el manejo que el Gobierno ha realizado durante la emergencia sanitaria. Estas acciones, de acuerdo al titular de Salud, Francisco Alabi, llevaron a la población a tomar la decisión de prescindir de los servicios de los diputados salientes.

El ministro Alabi desvirtuó el informe presentado por los congresistas de oposición que cuestionan la falta de un plan del Gobierno contra la pandemia, señalan que no ha habido un plan ni un manejo adecuado de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 por parte de las autoridades.

“Sobre un informe de la Asamblea Legislativa que cuestiona la falta de un plan del Gobierno contra la pandemia, esta es una muestra más de las acciones erróneas y la causa por la cual la población decidió prescindir de sus servicios. Se señala que no ha habido un plan, no ha habido un manejo adecuado. Creo que tener el liderazgo del presidente Bukele y una visión clara incomodó a muchos sectores. No vamos a frenar por un sector que no colaboró, sino que puso más obstáculos”, criticó el funcionario.

El titular de Salud destacó que, como autoridad competente en el tema, siempre se recomendó a los legisladores lo que se debía hacer durante la emergencia sanitaria con base en la evidencia científica, sin embargo, señala que más allá de la falta de comprensión por parte de los parlamentarios “no solo se trataba de ignorancia, sino de una acción predeterminada de no tomar acciones contra el COVID-19”, añadió.

Recientemente, la comisión especial que analizó la administración que el Gobierno hizo de la emergencia, recomendó la destitución del ministro Alabi. Los diputados también recomendaron emitir un informe en el que destacan que no existió un plan de manejo integral de la pandemia en su fase crítica y si lo hubo no fue conocido públicamente.

Sin embargo, los parlamentarios pasan por alto reconocimientos como el hecho por la Organización Mundial para la Salud (OMS) que ha destacado a El Salvador como ejemplo por el manejo integral de la pandemia y por las acciones acertadas que le han permitido al país mantenerse con cifras bajas de contagios y decesos provocados por el COVID-19 así como avanzar oportunamente en la estrategia de vacunación.