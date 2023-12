Más de 3,000 habitantes de San Pedro Puxtla serán beneficiados con proyecto vial construido por la DOM

A escala nacional, el Viceministerio de Transporte (VMT) ha instalado diferentes cercos antidopaje para hacer cumplir la normativa vial y prevenir que personas que han consumido bebidas alcohólicas conduzcan vehículos automotores.

«En cada control detectamos a más conductores con cero alcohol en aire espirado», detalló el VMT.

Entre la noche del viernes y madrugada del sábado, los equipos del VMT aplicaron en total 1,033 pruebas de alcoholemia a escala nacional.

«El objetivo de estos controles no es detener personas, no es imponer sanciones; pero es necesario realizar este tipo de medidas para proteger la vida de todas la personas que compartimos el espacio vial para que podamos llegar a salvo a nuestras casas. Hemos estado en un cerco en la capital supervisando que las personas estén manejando como es debido, respetando las leyes, respetando la normativa. Los controles continúan, los vamos a seguir intensificando. Queremos que esta temporada festiva sea de alegría, que todas las personas disfruten de manera segura y responsable, que no tengamos víctimas que lamentar», aseveró el viceministro Reyes.

Tanto en la capital, como en las zonas oriental y occidental, el personal instaló diferentes controles para la identificación de conductores peligrosos y sacarlos de circulación, indicaron las autoridades.

Además, el funcionario aseguró que la población tiene “la falsa percepción” que los detenidos por conducir ebrios solo pasan 72 horas detenidos, sin embargo, explicó que debido a la vigencia del régimen de excepción podrían ser hasta 15 días.

Para esta temporada navideña son más de 13,000 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) los que participan en las acciones conjuntas que se están ejecutando en materia de seguridad vial junto a otras instituciones que se suman a la lucha contra la conducción peligrosa.

«Es bien sabido que para la temporada de diciembre y de fin de año se incrementan estas medidas. Para un mes que ya se sabe que hay más controles, hemos logrado intensificara estas medidas», enfatizó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.

Cabe señalar que el VMT informó recientemente que todo conductor ebrio puede pasae detenido hasta 15 días.

