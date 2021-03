Los bachilleres podrán seguir su formación académica superior con la computadora donada por el Gobierno

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se refirió a la negociación que el Gobierno salvadoreño sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para inyectarle unos $1,300 millones a las finanzas públicas.

Al respecto, el titular de Hacienda aseguró que el Ejecutivo no asumirá compromisos con organismos multilaterales que afecten a los salvadoreños. “La diferencia entre acuerdos anteriores y con este Gobierno es que este Gobierno no va hacer nada que afecte a la población”, enfatizó.

Ante los señalamientos de diversos sectores que este acuerdo significa que el Ejecutivo tendrá que despedir empleados públicos, el funcionario reiteró que el Estado no pretende afectar a los salvadoreños.

“Nosotros no estamos hablando en ningún momento de aumentar el IVA. No estamos hablando de aumentar impuestos, no estamos hablando de despedir gente en ningún momento y no hay ninguna condición de eso. Estamos hablando de aumentar la recaudación”, sostuvo.

De acuerdo con el ministro Zelaya, la oportunidad de contar con financiamiento para el país a una tasa preferencial se debe a que, tras el resultado del 28 de febrero, los financistas comenzaron a tener más confianza en el país.

“¿Por qué tenemos financiamiento? Porque los financistas tienen confianza en el país, porque creen en el plan de despegue económico, porque tienen confianza en el plan de reactivación del agro. Tenemos proyectos insignia que van a ayudar a apuntalar nuestra economía”, destacó el funcionario.