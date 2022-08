La vacunación contra COVID-19 se mantiene habilitada en todo el país

Foto: Archivo

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene habilitada la vacunación contra COVID-19 en todo el país. Las unidades de Salud y clínicas del Fondo Solidario de la Salud (Fosalud), son los centros adonde se puede aplicar cualquiera de las dosis del biológico todos los días.

Según la Organización Panamericana para la Salud (OPS) recibir un refuerzo de la vacuna de un fabricante diferente a la dosis anterior no es problema para el paciente, al contrario, es seguro y eficaz.

La OPS recomienda a la población no interrumpir el proceso de vacunación contra el COVID-19 y no importa que la existencia sea de diferente fabricante que la dosis que se puso anterior e insiste que el paciente no tendrá ningún efecto secundario adverso, al contrario, puede que tenga mejores resultados.

Al 30 de agosto y gracias a la iniciativa del Presidente Nayib Bukele, con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, han sido aplicadas 11,090,515 vacunas a salvadoreños y 37,467 a extranjeros, en primera, segunda, tercera y cuarta dosis.

Como resultado de la masiva vacunación, los contagios se han reducido significativamente en el país, y los pocos casos que se han registrado no presentan mayor complicación ni hospitalización. El lunes 29 fueron detectados 233 contagios, ese el promedio diario de SARS-CoV-2.

A la fecha, el registro histórico de la pandemia revela que 201,785 personas ha sido contagiadas con el virus, de las cuales, 4,223 han muerto. También han sido realizadas 2,610,114 prueba PCR en los diferentes tamizajes comunitarios, los que ha permitido identificar a 2,561 sospechosos.

Los equipos de sanitarios de las diferentes instituciones de salud pública del país se mantienen activados sin perder de vista el comportamiento del virus, el cual ha causado la muerte de más de 6,4 millones de personas en el mundo.

Así también, la OPS y el Ministerio de Salud hacen un llamado a la población para que vacune a sus hijos de 1 a 7 años contra el sarampión, rubéola y paperas en los diferentes establecimientos de salud. Es una sola dosis SRP.