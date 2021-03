Henry Flores pide a la FGR intervenir en posible destrucción de información en alcaldía de Santa Tecla

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó liberar a Jaime Ulises Perla con medidas sustitutivas a la detención mientras continúa un proceso en su contra.

Perla, quien es miembro del partido ARENA, fue acusado por el delito de acoso sexual contra un periodista de Canal 10, Wendy Hernández.

El imputado continuará el proceso judicial en su contra en la fase de instrucción, pero cumpliendo las medidas dictadas por a jueza, como: No acercarse a la víctima, no cambiar de domicilio, no podrá salir del país, entre otras medidas.