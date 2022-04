Gobierno cuida la economía familiar al garantizar precios estables: Combustibles, gas, agua, energía y pasaje de bus

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ejecuta obras de mitigación en la quebrada El Garrobo, en la zona de La Cima, al sur de San Salvador, las cuales llevan un 70% de avance, según constató este martes el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante la verificación de los trabajos que brindarán protección a miles de habitantes del sector.

“En este momento llevamos un 70 % de avance y esperamos terminar pronto y entregar la obra a las familias de la zona para que en este invierno no tengan el problema que habían tenido en el pasado”, aseguró el ministro.

El funcionario detalló que los trabajos se ejecutan en 12,500 metros cuadrados en la quebrada El Garrobo, incluyendo la mejora de la bóveda existente, la ampliación de la capacidad hidráulica del pozo y la construcción de barreras sobre el cauce para detener los escombros que viajan por él; además, se construyen muros laterales en un tramo desde la entrada del pozo hasta 25 metros río arriba.

El ministro Rodríguez explicó que la capacidad del pozo, desde el cual se canalizan las aguas hacia la bóveda sobre la calle San Nicolás, se veía disminuida debido a la obstrucción que generaban los escombros que bajaban por la quebrada, situación que generó inundaciones en la zona durante las tormentas Amanda y Cristóbal, en 2020.

“Pero este no es un problema de ahora, ni desde las tormentas Amanda y Cristóbal; este es un problema histórico que ha vivido esta zona desde hace más de 20 años y que lamentablemente no se había solucionado (…) Ahora les estamos dando una solución permanente a las familias y no como antes que solo venían a poner un parche y al final no se realizaban las obras correctas”, indicó el titular de Obras Públicas.

La inversión en la obra asciende a $554,000 y beneficiará directamente a los habitantes de La Cima II, III y IV; Jardines de la Cima, residencial Villas de San Francisco y comunidad San Nicolás.

“Esto es parte de las obras que está realizando el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para mitigar los riesgos de las familias salvadoreñas, incluidas en el plan de mitigación que ejecuta a nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la Comisión Nacional de Protección Civil”, explicó el ministro.

Además, detalló que otras obras de mitigación son ejecutadas en la comunidad Belén, en la zona de Valle Nuevo, Ilopango, donde se intervienen seis cárcavas; en el Matazano, Soyapango; en la urbanización Jardines del Boulevard, en San Salvador, entre otros.