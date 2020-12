FOTO | Caen presuntos “coyotes” en el departamento de Usulután

Kevin Cabrera, joven panadero de 19 años de edad, lleva cerca de dos meses desparecido.

La última vez que fue visto por sus familiares fue cuando él salió de su vivienda en Antiguo Cuscatlán, La Libertad para realizar la ruta acostumbra en su venta de pan.

“Hay muchas preguntas y pocas respuestas”, lamenta Abril C, hermana de Kevin, quien apenas tenía de haber iniciado la labor de vendedor de pan en el mes de julio. Su desaparición es un misterio para sus familiares.

Personas que conocen al joven, lo describen como alguien que trabaja de sol a sol para salir adelante. A dos meses de su desaparición, su familia denuncia el poco interés que ha mostrado la policía durante la investigación y búsqueda.

“Pareciera que la policía sólo archiva los casos. Ya pasó mucho tiempo y no sé nada de mi hermano”, señala Abril y manifiesta que, en repetidas ocasiones, son las autoridades policiales quienes le preguntan a ella por la investigación, cuando ella quisiera que fuese justo lo contrario.

La mañana de ese 28 de octubre, Kevin salió de su casa vestido con una camisa de mangas largas, color negro, un pantalón de color azul, zapatos de color gris y una gorra. La motocicleta en la que se transportaba tampoco no ha sido localizada.

Cuando la familia se percató que Kevin no regresó a casa, después de trabajar, llamaron a su teléfono celular, que para entonces ya se encontraba apagado. Optaron por escribirle a sus servicios de mensajería, pero no recibía los mensajes y su foto de perfil había sido eliminada. Vecinos y lugareños comentan que “no vieron nada” que diera indicios que algo extraño hubiese sucedido ese día.

La situación llenó de preocupación a los familiares quienes, además de colocar la denuncia, solicitaron revisar las cámaras de seguridad que están ubicadas en diferentes calles de Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, la familia señala que la policía les notificó que era un “proceso engorroso”, y que requiere de muchos permisos. “Como no es una persona influyente, no hacen mucho por mi hermano”, lamenta Abril.

Los familiares recuerdan que la policía se comprometió a rastrear el celular de Kevin y determinar su ubicación pero, a dos meses de lo sucedido, aseguran que no conocen o les han informado ninguna acción para esclarecer su desaparición.

Debido a la falta de respuestas por las autoridades a cargo del caso, la familia y amigos de Kevin no han tenido otra opción que comenzar a publicar en las redes sociales la desaparición del muchacho.

Sin embargo, hasta la segunda semana de diciembre no han recibido “ni una pista” sobre su paradero, señalan. “Todas sus cosas están en casa”, dice su hermana y concluye que él pensaba regresar después de su ruta vendiendo pan y descarta que se haya escapado o esté escondido.

Abril solicita que las autoridades policiales y la Fiscalía agilicen la búsqueda. En tanto, su familia relata que ya buscan en los hospitales y morgues con la esperanza que Kevin no esté herido o muerto. “Mi hermano es un joven trabajador. Él no se metía en problemas con nadie. Aún no entiendo qué pasó ”, concluye Abril.

