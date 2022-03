Estos serán los nuevos precios de la gasolina en El Salvador a partir de este martes

Jennifer Esmeralda Juárez García fue elegida alcaldesa de Apopa en 2021, con un total de 41,113 votos válidos, que corresponde a un 74% del total de votos obtenidos en ese municipio. Aunque, habitantes de Apopa aseguran que actualmente no tiene el mismo respaldo con el que ganó las elecciones municipales, también ha perdido apoyo al interior del partido Nuevas Ideas, dijo una fuente que pidió no ser identificada.

Durante la campaña electoral y luego de ganar las elecciones Juárez aseguró que su gestión sería transparente. En un tuit de fecha 25 de abril de 2021 escribió: “El 1 de mayo se acaba esa triste historia donde los alcaldes y sus concejos trabajaban para su beneficio y no para el pueblo”. En otro tuit publicado en la misma fecha la alcaldesa, haciendo referencia al cobro de impuesto municipales y el problema de la basura, cuestionó: “¿Dónde estará el dinero, lo irán a devolver? La respuesta es simple, NO, jamás les importó el pueblo”. Para entonces la funcionaria aún no había tomado el cargo y criticaba a quienes en ese momento gobernaban en la Alcaldía de Apopa.

Sin embargo, a casi un año en la alcaldía, la funcionaria es señalada por algunos integrantes del Concejo Municipal de actos de corrupción. La acusan de recibir dádivas a cambio de condonar una parte de la deuda de impuestos a la empresa Universal Cable S.A de CV, conocida comercialmente como Canal 29, un canal local de Apopa.

La empresa, propiedad de Juan Carlos Espinoza, se benefició cuando su cuenta de la alcaldía No.2004161 fue modificada el 26 de agosto de 2021, según consta en el acta del 19 de octubre del mismo año.

De una deuda de casi $400 mil dólares en concepto de impuestos, se habría condonado el monto de $285,545.61. Dicha modificación en la cuenta se hizo sin el consentimiento del Concejo Municipal. No existe un acuerdo en que se haya votado la realización de ese procedimiento. La alcaldesa lo avaló en complicidad con algunas jefaturas. La deuda que existía y la falta de acuerdo para borrar una parte del monto fue confirmada por el síndico municipal Noel Monroy, quien ingresó a la alcaldía por el partido Nuevas Ideas.

El acta número 24 explica que la decisión la tomó de manera arbitraria Fidel Abel Eduardo Campos Zelaya, apoderado general judicial de la municipalidad. La decisión la tomó basada en su opinión jurídica y fue el subgerente financiero Fernando Jonathan Valladares Delgado, quien a partir de la recomendación de Campos ordenó a la auxiliar administrativo Carmen Tobar que realizara el borrado del saldo. Sobre la modificación también tuvo conocimiento el gerente general Salvador Sánchez, quien recibió una copia del memorándum.

La orden era que a Universal Cable se le descargara el cobro de uso de 1,285 postes que adeudaba desde el año 2011 y el cobro de antenas desde el año 2013. Solo quedaba pendiente el cobro por 83 postes.

En el acta se establece que el subgerente financiero tenía la obligación de informar al Concejo, pero omitió dar a conocer la decisión de tipo administrativo financiero.

Estos movimientos para beneficiar al dueño de Universal Cable fueron posibles porque cuando se instaló el nuevo Concejo Municipal, Sánchez, síndico en el Gobierno de Elías Hernández del partido ARENA, fue trasladado al cargo de gerente general. Pero mantuvo las facultades de un síndico.

Para darle poder a Sánchez, el Concejo quitó las facultades al nuevo síndico Noel Monroy. Esto se decidió en la sesión del Concejo de fecha 01 de junio de 2021. Con esa modificación el anterior síndico tenía el poder de autorizar firmas y dar el visto bueno para que el tesorero municipal erogara fondos.

Por otra parte, las funciones legales que le corresponden al síndico se las trasladaron al apoderado legal Fidel Abel Campos Zelaya. Durante 8 meses Sánchez y Campos usurparon las funciones que legalmente le corresponden a Noel Monroy. Fue durante ese período que ambos avalaron borrar una parte de la deuda de Universal Cable.

Esas facultades fueron revocadas y devueltas al síndico Noel Monroy, el 13 de diciembre de 2021, según consta en el acta número cuatro.

Auditoría reafirma actos arbitrarios

Borrar una parte del saldo en la cuenta de la empresa privada dio lugar a una auditoría interna para indagar cuáles fueron las razones de la modificación. Según consta en el documento “Examen especial a la cuenta comercial de la empresa Universal Cable S.A de C.V”, el cobro modificado corresponde a pago que debía hacerse por uso de postes, antenas y $72,987.61 de intereses. Dinero que ya no ingresará a la municipalidad.

El informe de auditoría indica que la empresa de cable argumentaba que el uso de 1,285 postes y 7 antenas no debían ser cobrados por la municipalidad, ya que usaban esos postes y antenas mediante un contrato con CAESS S.A de C.V, firmado en 2006, donde CAESS le concede el goce de los postes para instalar cable para desarrollar el sistema de distribución de señal televisiva, teléfono y transmisión de datos.

El caso lo conoció la alcaldía en 2012 y la unidad de Catastro y Registro Tributario hizo pesquisas para tener más detalles. Pero la empresa de cable, en ese año, no respondió a las solicitudes de aclaración que hizo la alcaldía, por lo que se procedió al cobro.

Hasta agosto de 2021 la empresa mantenía activa la deuda, según consta en el informe, pero luego se enteraron que hubo una modificación, sin que hubiera una inspección del departamento de Catastro y Registro Tributario para corroborar si los postes que está usando la empresa son los que ofreció CAESS en el marco del contrato. Además, no hay evidencia de que el contrato siga vigente.

El síndico municipal asegura que se revisaron las computadoras para verificar el descargo del saldo y luego de la auditoría se concluyó que se borró parte de la deuda de la empresa.

El informe de auditoría indica que no se informó al Concejo Municipal sobre la decisión de modificar la cuenta y no se entregó un respaldo que demostrara que los cobros eran indebidos. Además, la erogación de fondos en concepto de devolución por pagos indebidos o en exceso perjudica las arcas de la municipalidad.

Vehículo y casa a cambio de borrar deuda

Radio YSUCA conversó con el síndico municipal Noel Monroy Martínez, con un representante del sindicato de la Alcaldía, quien dio información en condición de anonimato y con algunos habitantes de Apopa. Todos coinciden en que Jennifer Juárez, alcaldesa de Apopa, elegida bajo la bandera de Nuevas Ideas, habría recibido un pickup nuevo y una casa a cambio de modificar la deuda de Universal Cable S.A de C.V.

Noel Monroy, síndico municipal, elegido también por el partido Nuevas Ideas, confirmó que hubo negociación entre la empresa privada y algunos empleados de la Alcaldía, en cuenta la alcaldesa para realizar la dispensa de impuestos municipales. A cambio, la alcaldesa Jennifer Juárez recibió un vehículo y una casa.

El síndico confirmó que Juan Carlos Espinoza, propietario de Universal Cable S.A. de C.V, también le ofreció dinero para que estuviera a favor de modificar la deuda. El ofrecimiento lo hizo a varios concejales, dijo Monroy.

Un integrante del sindicato de trabajadores de la alcaldía de Apopa, quien prefirió no decir su nombre, coincide en que hubo acercamientos entre los concejales y el propietario de Universal Cable. “La gran mayoría del Concejo no tenían vehículos, pero después de un mes todos tenían”, dijo el empleado, quien además escuchó que recibieron 5 mil dólares.

El vehículo Isuzu doble cabina que habría recibido la alcaldesa a cambio de borrar una parte de la deuda de la empresa de cable, lo usa de manera cotidiana, luego que chocara el carro que la Alcaldía le había asignado. El accidente de tránsito que tuvo la alcaldesa lo recuerdan varios habitantes de Apopa. Uno de ellos dijo que la policía ayudó a sacar a la funcionaria de la zona para que no se supiera que estaba involucrada en el accidente.

La policía hizo indagaciones sobre el caso, asegura el síndico, y comprobó que el vehículo que recibió la alcaldesa aún estaba a nombre de Universal Cable. Un día después de que YSUCA hablara con algunos empleados de la alcaldía, las placas del vehículo fueron retiradas.

Además de un pick up, la alcaldesa habría recibido una casa propiedad de Juan Carlos Espinoza. La alcaldesa “después de vivir en Santa Teresa de las Flores se fue a vivir a una casa del empresario, a una residencial”, dijo uno de los entrevistados.

Radio YSUCA solicitó vía correo electrónico, por teléfono y mediante una visita a la alcaldía, una entrevista con la alcaldesa para conocer su opinión sobre el tema de obtención de dádivas a cambio de condonar una deuda de impuestos, pero no se obtuvo respuesta.

También se envió un correo electrónico a Herbert Chávez, encargado de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas de Universal Cable para concertar una entrevista con Juan Carlos Espinoza. Al cierre de esta nota no había respondido al correo enviado el 01 de marzo.

Alcaldesa sigue los pasos de Elías Hernández

El síndico Noel Monroy dijo a Radio YSUCA que hay más empresas a las que se les ha borrado los saldos, pero solo han logrado probar el caso de Universal Cable, Canal 29.

Según Monroy esta práctica se hacía en el Gobierno municipal del exalcalde, Elías Hernández del partido ARENA, quien en enero de 2020 fue condenado a 15 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía, Hernández benefició a las pandillas. Les daba combustible, plazas de trabajo, líneas telefónicas a nombre de la alcaldía y hasta mantenimiento para sus vehículos.

El síndico dice que la actual administración que dirige la alcaldesa es un fiel testimonio del gobierno de Elías Hernández porque el síndico municipal anterior Salvador Sanchez, quien se criterió para no ir preso, llegó con el mismo plan de trabajo y asesoró a la alcaldesa de Nuevas Ideas.

Sacar al síndico Noel Monroy estaba decidido antes de que los nuevos funcionarios tomaran posesión de sus cargos. Según Monroy se decidió en una de las reuniones del partido Nuevas Ideas. Cree que fue en represalia por no haber aceptado el dinero que le ofreció el propietario de Canal 29.

Los sobornos se dieron antes de ingresar a la alcaldía. Cuando el nuevo Concejo Municipal tuvo la primera reunión, algunos concejales hasta habían cambiado los vehículos, que la misma empresa Universal Cable les había vendido como parte del trato, dijo el síndico.

Alcaldesa y concejales denunciados ante Fiscalía y Corte de Cuentas

Las acciones del Concejo Municipal no han sido apegadas a la ley, dice el síndico, por lo que notificó a la Fiscalía de Apopa lo que ha sucedido para que inicie una investigación. La oficina fiscal de Apopa certificó el expediente en contra del Concejo Municipal y Jennifer Esmeralda Juárez, a quienes se les atribuye los delitos de malversación y actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. La denuncia se interpuso el 30 de junio de 2021.

El síndico también ha denunciado a la alcaldesa y al Concejo Municipal en la Corte de Cuentas de la República. Ha solicitado un examen especial de auditoría desde el 01 de mayo al 12 de diciembre.

Salvador Sanchez, quien era el gerente general y estuvo involucrado en el descargo de saldo a la cuenta de Universal Cable, fue destituido el 19 de octubre de 2021. Pero el 23 de diciembre del mismo año, el Concejo Municipal por una mayoría de 9 votos aprobó contratar como gerente general a Claudia Josefina Menéndez de Sanchez, esposa de Salvador Sanchez, destituido por falta de confianza, dos meses antes.

Hubo concejales que se opusieron al nombramiento por considerar que había un conflicto de interés. Sanchez es el representante legal de la alcaldesa Jennifer Juárez, dijo la regidora propietaria Yani Fuentes. Además, consideraron que al ser abogada, Claudia de Sanchez no tiene la idoneidad que requiere el cargo y no tiene conocimientos sobre administración municipal.

Secretario municipal de Nuevas Ideas y alcaldesa aliados al dueño de Canal 29, condenado por droga

A partir de los problemas en la Alcaldía de Apopa y cuando los concejales de Nuevas Ideas comenzaron a dividirse, Nestor Luis Aguilar Velásquez, secretario general municipal por el partido Nuevas Ideas se reunió con ellos para incidir en la decisión que luego tomaron los concejales para hacer cambios en puestos clave de la comuna, dijo el integrante del sindicato. Fue después de esas reuniones que los concejales decidieron no reinstalar al gerente general Salvador Sánchez, pero en su lugar contrataron a la esposa. Para el integrante del sindicato, el exsíndico aunque ya no esté en la Alcaldía sigue asesorando a la alcaldesa a través de su esposa que se quedó con su cargo.

Aguilar, secretario municipal, no solo incide en las decisiones del Concejo, también utiliza el vehículo que Canal 29 habría dado a la alcaldesa, pues es la pareja de la funcionaria, dijo un empleado.

Nestor Aguilar aparece en varias fotografías junto a Jennifer Juárez y Juan Carlos Espinoza, propietario de Universal Cable, Canal 29. Las fotografías forman parte de la página de facebook de Universal Cable.

El acercamiento de Nestor Aguilar, secretario municipal de Apopa por Nuevas Ideas, con Juan Carlos Espinoza se debe a que Aguilar fue empleado de Universal Cable, antes de tener un puesto en el partido. También Juan Carlos Espinoza habría sido financista del partido y dio apoyo para que Jenifer Juárez llegara a ser alcaldesa, señala una de las fuentes consultadas.

Pero, ¿Quién es Juan Carlos Espinoza? Además de ser el propietario de Universal Cable, Canal 29, es el presidente del Club Social y Deportivo (CSD) Vendaval de Apopa, equipo de fútbol de la segunda división.

El local del equipo de fútbol fue mencionado en actos ilícitos ocurridos en el año 2015, cuando la Policía y Fiscalía realizaron un operativo en una fiesta privada en el local del club deportivo Vendaval en Apopa. En esa fiesta participaron pandilleros de la 18 revolucionarios.

Juan Carlos Espinoza actual presidente del equipo, dijo durante una entrevista en el Canal 29 publicada en marzo de 2021 que Jenifer Juárez le había prometido apoyar al equipo de fútbol, si ganaba las elecciones.

Notas de prensa del año 2016 indican que Espinoza, dueño de la empresa de cable y presidente del equipo de fútbol, fue detenido luego que la policía le encontrara droga en su vivienda ubicada en la urbanización Madre Tierra, de ese municipio.

Según la Fiscalía General de la República, Espinoza ocultaba marihuana en un cuarto . Además, mediante un registro, las autoridades encontraron dinero y unas joyas. En 2017 Juan Carlos Espinoza fue condenado a 6 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico. A esta fecha a Espinoza le faltarían 2 años para cumplir la pena, pero las fotos colgadas en la página de Facebook de Universal Cable junto a Nestor Aguilar y Jenifer Juarez son del año 2020. Recientemente ha participado en algunas entrevistas en canales locales de Apopa. YSUCA no ha podido corroborar si hubo cambios en el procedimiento judicial contra Espinoza.

Concejales de Nuevas Ideas divididos en algunos temas, pero unidos para aumentar ingresos

Al frente de la Alcaldía de Apopa hay 18 personas. La alcaldesa, el síndico, 12 regidores propietarios y 4 suplentes. Nuevas Ideas tiene 9 de los 12 regidores propietarios. Pero desde hace 3 meses, 9 de las 14 personas con derecho a voto dentro del Concejo Municipal no respaldan a la alcaldesa. De ellos, 6 son concejales que ingresaron por el partido Nuevas Ideas, y 3 de otros partidos (GANA, ARENA y FMLN).

Sin embargo, para aprobar un aumento de dietas sí hubo acuerdo. Actualmente cada concejal gana $625 dólares por cada sesión a la que asiste. Un total de $2,500 dólares al mes por llegar a 4 reuniones. La alcaldesa y el síndico también se beneficiaron con el aumento de dietas.

Por: Kenia Gómez | Radio YSUCA