El Salvador vuelve a destacar con la tasa más baja de homicidios de toda América

La agencia internacional de noticias «Visegrad 24» destacó en una de sus publicaciones la reducción histórica del promedio de asesinatos que actualmente se registran en El Salvador como parte de los resultados de la estrategia de seguridad ciudadana implementada por el presidente Nayib Bukele.

Para tener una idea de los niveles de inseguridad que mantenían aterrorizados a los salvadoreños, principalmente durante los gobiernos corruptos del partido FMLN, el medio hizo un comparativo del promedio de homicidios diarios registrados en 2018 y el promedio actual.

«Cinco años después de que Nayib Bukele ganara el poder en El Salvador, el país ahora tiene la tasa de homicidios más baja de América. Pasó de 52 por cada 100,000 habitantes en 2018 a 1,5 en la actualidad», publicó el medio.

5 years after @nayibbukele won power in El Salvador, the country now has the lowest homicide rate in the Americas.

It went from 52 per 100 000 inhabitants in 2018 to 1.5 today.

Safety has returned to El Salvador

🇸🇻 pic.twitter.com/1dwaCZTCF0

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024