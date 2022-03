Capturan a sujeto que le pegó un “cuetazo” a su amigo

Una mexicana que vive desde hace 7 años en Ucrania junto con su esposo e hija de un año y 3 meses en la provincia de Járkov, frontera con Rusia, Donetsk y Luganks, relató su experiencia con el bombardeo en esa nación.

Ella solicitó la ayuda del Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, del Canciller Marcelo Ebrard y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para salir este país.

La nayarita señaló que en Járkov hay 2 familias, la de ella y la de su amiga Ilia de Durango, que no pudieron sumarse a la caravana de mexicanos que ya está en Rumania.

Aclaró que moverse por cuenta propia es peligroso, pero que están respetando vehículos diplomáticos y de apoyo como Cruz Roja; por ello, pidió que los apoyen para sacarlos de ahí y ser repatriados.

“Doctor Navarro Quintero, no sé si me recuerde, hace 17 años me apoyó para llegar a México a que me realizaran una cirugía para salvar mi vida”, dijo.

“Usted ayudó a salvar mi vida, gracias a su ayuda después de ser desahuciada clínicamente por mi médico en Guadalajara que no me quiso mandar a México, usted me consiguió ese lugar; de nuevo acudo a usted para salvar mi vida y la de mi familia para que nos ayude a salir de aquí”, añadió.

