VIDEO | Chicas organizan fiesta salvaje con una piscina llena de alcohol en un vagón del metro de Nueva York

Las redes sociales se han convertido en auténticas armas de doble filo, para muestra un caso en el que un rapero fue asesinado después de que retó a sus enemigos durante una transmisión en Instagram.

Y es que Rollie Bands, una joven promesa del rap estadounidense, perdió la vida frente a su domicilio ubicado en Tampa, al oeste de Florida.

Los hechos sucedieron cuando el músico inició un live en la popular red social con un mensaje contundente: “Estoy en mi casa” y lanzó el reto que lo llevó a recibir un impacto de bala que posteriormente le arrancó la vida: “Muchos de estos niggas saben dónde vivo. Duermo en paz. Si un negro quiere fumar, estoy en mi casa en 5 minutos”.

Tampa Rapper Rollie Bands Shot and Killed Outside His Apartment Moments After Posting A Message To The Opps “If a N***a Want Smoke Pull Up I’m at My Crib In 5 Minutes” pic.twitter.com/gKQKsNFMGF