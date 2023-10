Muchas parejas aseguran que el amor es uno de los sentimientos más importantes para llevar una relación estable y duradera. Desafortunadamente, algunas personas confunden el cariño con otros rasgos tóxicos, mismos que incrementan si no se les pone un alto. En las últimas horas se comenzó a viralizar el atroz acto que hizo un sujeto al enterarse que se había concretado su divorcio: le disparó a su exesposa.

De acuerdo con un usuario de ‘X’, antes Twitter, una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre le disparó a su expareja. El involucrado encontró a la mujer afuera de su casa; de un momento a otro, sacó un arma y la amenazó para que ingresara al interior del hogar.

Brasil 🇧🇷: Una cámara de seguridad capta el momento en que un hombre ejecuta a su ex pareja, luego de concretarse el divorcio 😟😮

Brasil 🇧🇷: Una cámara de seguridad capta el momento en que un hombre ejecuta a su ex pareja, luego de concretarse el divorcio 😟😮

Imágenes sensibles 🔞

La víctima comenzó a gritar para pedir ayuda. El sujeto la golpeo y después le disparó, en repetidas ocasiones, en el rostro. La mujer quedó lesionada en el lugar de los hechos. El suceso ocurrió el pasado 29 de septiembre en Brasil.

Hasta el momento, la grabación suma más de tres millones de reproducciones en Twitter, donde se pueden leer mensajes como “Hay personas que simplemente no merecen vivir, ese hdp es una prueba de ello”, “Espero que reciba pena de muerte, estás imágenes son durísimas”, “Todo lo que no sea pena de muerte me parece poco” o “No tengo palabras.. he sentido un nudo en el estomago increible, como la gente puede hacer esto con tanta frialdad dios mío”.

