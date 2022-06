Responsable de asesinar a árbitro de fútbol es perfilado como pandillero de la Mao Mao, confirma la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Juan Manuel Cruz Lorenzana por el homicidio del árbitro José Arnoldo Amaya, de 63 años, en la colonia Miramonte, San Salvador.

Trascendió que el atacante estaba perfilado como miembro activo de la pandilla Mao Mao donde fungía como gatillero, es decir era el que asesinaba a las personas que la mara le ordenaba.

Juan Manuel Cruz Lorenzana, fue capturado por el homicidio del árbitro José Arnoldo Amaya en la colonia Miramonte, San Salvador.



Cruz, golpeó a la víctima y lo lesionó hasta causarle la muerte, el hecho ocurrió el pasado domingo en la cancha Toluca.



Ningún crimen quedará impune

La víctima era miembro de la Asociación Nacional de Árbitros del Fútbol de El Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, Cruz Lorenzana golpeó a la víctima y lo lesionó hasta causarle la muerte, el hecho ocurrió el pasado domingo en la cancha Toluca.

l ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, manifestó que el ataque contra el árbitro es un hecho de intolerancia como muchas manifestaciones de violencia que hay alrededor del mundo en torno a este deporte, «pero que no refleja El Salvador que queremos construir y que nos merecemos».

El día del incidente, testigos contaron que todo inició luego que el árbitro le mostró tarjeta amarilla a su agresor, quien lo maltrató verbalmente hasta golpearlo de manera contundente.

"Ayer activamos todas las unidades de inteligencia y de investigaciones para capturar de una manera rápida al hechor del crimen. Estamos hablando de Juan Manuel Cruz Lorenzana, miembro de la estructura Mao Mao con rango de "homeboy", detalló ministro @Vi11atoro.

Tras la golpiza, Amaya fue trasladado luego a un hospital, pero minutos después falleció, debido a la gravedad de los golpes propinados por Cruz Lorenzana.

Sobre la captura

El titular de Seguridad manifestó que, tras el ataque, activaron todas las unidades de inteligencia y de investigaciones para capturar al hechor, quien desde el mismo momento del crimen, ya lo tenían identificado.

«Independientemente el hecho sea intolerancia social, sea producto de tema de violencia intrafamiliar o producto de las estructuras que por años nos enlutaron como sociedad, vamos a utilizar todos los recursos del Estado para hacer justicia», enfatizó el funcionario.

Villatoro recalcó que el Presidente Nayib Bukele y su Gabinete de Seguridad, continuará combatiendo este tipo de manifestaciones para no generar más más violencia homicida en las calles, «es triste estar haciendo todo un esfuerzo de más de 79 días de Régimen de Excepción, donde hemos podido transformar más de 30 años de sometimiento, atacando de frente a todas las estructuras criminales».

Por su parte, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, adelantó que en los próximos días van a presentar ante los medios a otros homicidas, aseguró que las autoridades están tras los generadores de violencia y de aquellos que infunden terror, «a los miembros de las estructuras criminales les debe quedar claro que el Gabinete de Seguridad y en especial la PNC, va a ir detrás de los victimarios en cumplimiento al Plan Control Territorial».

El día de la mortal golpiza

El día del hecho, Jairo Amaya, hijo de la víctima dijo a Diario El Salvador que minutos después de la agresión se enteró de lo que había ocurrido a su padre por teléfono.

«Yo no estaba en la cancha. Supe que el agresor lo ultrajó y luego mi padre lo expulsó. Tras eso le dio un golpe hasta hacerlo caer y ahí se le fue a golpes. Camino al hospital, mi papá ya iba grave y ahí falleció. Por ahora, La Policía no me ha dado datos específicos sobre quién agredió a mi padre, entiendo que es por la seguridad de nuestra familia. Estoy a la espera. Ahora estoy en los trámites con la funeraria y buscando la partida de defunción. Quien puede dar mejores detalles de mi padre, como réferi, es German Stanley Martínez, quien dirigió la última final de primera división», manifestó a Diario El Salvador el hijo de la víctima el día del hecho.