Tres lesionados en tiroteo dentro de un parque de diversiones en Illinois, EE.UU.

Las inundaciones repentinas afectaron a Sin City por segunda vez en dos semanas este jueves. Casinos y hoteles en la franja de Las Vegas se inundaron debido a las lluvias torrenciales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias de inundaciones repentinas para partes de los condados de Mohave, Lincoln, el este de San Bernardino y Clark desde el jueves hasta el viernes por la noche.

Las lentas tormentas eléctricas provocaron fuertes aguaceros, vientos de 40 millas por hora (64 kilómetros por hora), relámpagos e inundaciones repentinas.

Los vídeos en las redes sociales mostraban el agua cayendo desde el techo como cascada sobre las mesas de juego en un casino. Un video, filmado por Sean Sable dentro del Planet Hollywood, decía: “No van a creer esto, pero no estoy seguro de si está lloviendo más adentro”.

Las imágenes también mostraron carreteras arrasadas y estacionamientos subterráneos llenándose de agua.

Unas 17.000 personas se quedaron sin electricidad el jueves.

En el Aeropuerto Internacional Harry Reid, justo al sur de la franja, se registró más de media pulgada (1,27 centímetros) de lluvia. Elevó el total de la temporada de monzones a 1.28 pulgadas (3,2 centímetros), según el NWS, lo que significa que 2022 es la temporada de monzones más húmeda en una década, a seis semanas de que termine.

