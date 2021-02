Madre de familia oculta que tiene COVID-19 y mueren los cinco miembros de su familia en Sudamérica

El escritor de los Simpson, Marc Wilmore, murió a los 57 años luego de que las complicaciones por COVID-19 se acrecentaran.

“Mi hermano era el ángel león más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo hermanito”, publicó en Twitter el hermano de escritor de los Simpson, Wilmore.

Wilmore escribió para In Living Color y fue uno de los miembros de su última temporada en el año 1994. Después se convirtió en guinista en Los PJ e hizo la voz de uno de sus personajes y finalmente fue productor y escritor de los Simpson y The Tonight Show with Jay Leno.

Como reacción al fallecimiento de Wilmore, varios escritores y comediantes le dedicaron unas palabras en las redes sociales.

“Recuerdo con cariño sentarme en sus oficinas para presentar ideas de un lado a otro. Marc fue el chico más divertido y dulce de todos los tiempos” reaccionó el actor David Alan Grier.