Incendio forestal amenaza secuoyas del parque Yosemite en California

Un hombre de 30 años fue apuñalado en una discusión en una calle de El Bronx y logró subirse a un auto en busca de ayuda, pero se estrelló a seis cuadras, muriendo detrás del volante, dijo la policía de Nueva York.

Policías respondiendo a una llamada al 911 a las 11:39 p.m. del miércoles encontraron a la víctima apuñalada en varias partes del cuerpo después de que se estrelló contra un poste de luz en E. Gun Hill Road, cerca de Seymour Ave., en el vecindario Laconia. Fue declarado muerto en la escena.

La policía determinó que había apuñalado durante una discusión con su asesino a unas seis cuadras de distancia en Schorr Place y Eastchester Road, luego se subió a su automóvil y se fue. El nombre de la víctima no fue revelado de inmediato.

