Francia sacrifica a 10 millones de aves por brote de gripe aviar

Uno de los 6 detenidos por la violación grupal en Palermo, Argentina; Thomas “N”, amplió su declaración de la indagatoria con un escrito en el que aseguró que es inocente.

Justificó haber manoseado a la víctima y dijo que desconoce lo que sucedió dentro del auto en el que fue violada la joven de 20 años.

El chico tiene 21 años y está imputado por 2 delitos: “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de 2 o más personas” y por “lesiones leves”, que le provocaron a uno de los testigos.

Si bien la indagatoria se realizó de manera virtual, el acusado presentó su descargo por escrito; además, se negó a contestar preguntas del Juez y del Fiscal.

“Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar”, señaló en uno de los párrafos del documento.

El abuso fue filmado por las cámaras del kiosco en el que compraron las cervezas; el imputado afirmó que la besó porque tuvieron “un cruce de miradas”, sintió “interés mutuo” y para justificar los manoseos, aseguró que la joven “estaba a gusto”.