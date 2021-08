Empresa ofrece empleos a dos empleadas que fueron despedidas por hacer un baile en tiktok

El zoológico de la ciudad de Amberes, en Bélgica, le prohibió a Adie Timmermans la entrada al lugar por estar enamorada de un chimpancé de 38 años.

La mujer desarrolló un vinculo afectivo de cuatro años con el animal y, según empleados del parque, el hecho generó inconvenientes en el primate, por lo que decidieron que esa relación tenía que terminar.

“Amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Porqué me quieren quitar eso?”, cuestionó la mujer.

En una publicación del periódico Crónica, se detalló que Timmermans visitaba continuamente al chimpancé macho durante cuatro años y forjó una relación sentimental con él. Eso provocó que el animal fuera excluido por su grupo.

Ante esa situación, los empleados del lugar decidieron que el chimpancé debía perder definitivamente el contacto con la mujer y recuperar el vínculo con su manada.

“Cuando Chita está rodeado constantemente de visitantes, los otros monos lo ignoran y no lo consideran parte del grupo, a pesar de que esto es importante para él”, lamentó la enamorada del primate.