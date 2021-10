Desnudas y golpeadas: así terminaron dos mujeres señaladas de cometer un robo (VIDEOS)

Já não basta ser o lanterna da segundona do amazonas com com 8% de aproveitamento e 33 gols sofridos em 5 jogos. Hoje vazou um vídeo de uma briga no Alojamento do CDC Novo Aripuanã onde um jogador Esfaqueia o outro.



Clima Leve! Clima Tranquilo



Créditos: @geglobo pic.twitter.com/JbGi6OqYHP