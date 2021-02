Agudizan medidas de segunda cuarentena en Perú por aumento de casos de COVID-19

Guatemala.— Una mujer de 36 años, fue detenida por las autoridades guatemaltecas luego de que acabará con la vida de su esposo al cual le propinó más de 100 machetazos.

La mujer identificada como Susana relató a los agentes del orden, que con mucha ira atacó a su marido luego de sorprenderlo mientras abusada de su hija de apenas cinco años de edad.

“Cuando llegué a mi casa escuché algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido, pues él no me esperaba”, explicó.

Siguió contando que salió temprano de su trabajo, “cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca”, relató.

Enfurecida por la aberrante actitud de su esposo, salió al patio de su hogar, tomó un corvo, regresó a la habitación, golpeó a su esposo y le asestó en más de 100 ocasiones con el arma blanca.

Según información preliminar, lo despojó de sus órganos y una pierna; agonizando, el individuó fue trasladado a un hospital cercano, sin embargo, murió debido a la gravedad de las heridas.

La mujer enfrentará cargos de homicidio en perjuicio de su compañero de vida; aunque muchos guatemaltecos a través de las redes sociales piden su liberación, pues consideran que únicamente hizo justicia.