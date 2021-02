El mexicano ‘Gullit’ Peña fue presentado oficialmente por el CD FAS

El centrocampista mexicano Gullit Peña, fue firmado por el equipo Santaneco, este jueves, donde iniciará una nueva aventura en su carrera futbolística, luego de sufrir altibajos en el futbol mexicano en el último año.

El mexicano ha sido parte de grandes clubes de su país de origen, como el Pachuca, Club León, Guadalajara Necaxa y Cruz Azul.

Peña prometió en su presentación ante los medios, luchar por el título del torneo de este 2021 y dar lo mejor de sí para llegar a ese objetivo, mencionar que el Club Deportivo FAS viene de quedar fuera de las semifinales del torneo pasado.

“Es un comienzo muy importante para mi carrera y espero darle muchas alegrías a la gente del FAS. Siempre me he caracterizado de no conformarme con nada y ojalá podamos bordar una estrella más en este gran escudo”, dijo Peña.