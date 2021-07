Acusan a una mujer de matar a sus tres hijos de 4 y 3 años y de 1 mes

Un joven confesó haber asesinado a su amiga, cuyo cuerpo fue encontrado con varias heridas de arma blanca en Monteveglio, en la provincia de Bolonia, en Italia.

El agresor dijo haber sido poseído por “una voz que escucho por dentro”, por lo que atacó a la fémina identificada como Chiara Gualzetti, de 15 años de edad.

“Recuerdo que no murió y me sorprendió lo resistente que era el cuerpo humano”, confesó el sujeto.

Según un medio local, el adolescente habló de sus figuras demoníacas, sobre todo de Samael, el ángel del juicio con quien dijo ha hablado durante mucho tiempo y también dijo haber visto a un hombre de fuego.

El papá de la chica al no saber de ella, informó de su desaparición a las autoridades, quienes conformaron un equipo de búsqueda, localizando el cuerpo de Chiara a unos 200 metros de la casa de sus padres.

“Hace 17 años me fui de Nápoles con mi esposa para que mi hija naciera aquí, quería que creciera en un lugar seguro para su futuro y ahora no me queda nada: ella no tiene futuro y yo no tengo futuro sin ella”, declaró a la ABC Vincenzo Gualzetti, padre de la joven.

Además, dijo conocer al agresor ya que trabajó con él, asegurando que no tiene demonios como lo declaró, por lo que espera que se haga justicia.

Tras realizar un cateo en casa de individuo, las autoridades encontraron un cuchillo de cocina, ropa manchada de sangre e incluso el teléfono de Chiara.

Finalmente, el capitán Riccardo Angeletti, informó que las indagatorias aún están en curso, buscando saber el motivo real del asesinato.

De acuerdo a las primeras investigaciones, él la invitó a salir el domingo para platicar, asegurándole que después la llevaría a su casa de regreso.