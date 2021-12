Acusan a un estadounidense de gastar más de 3 millones de dólares de ayudas por el covid-19 en viajes en aviones privados y vehículos de lujo

Reegan Kay, de 21 años, caminaba de regreso a su cuarto en la universidad de Bristol, Inglaterra, después de una noche de fiesta con sus amigos en noviembre, cuando fue agredida por un hombre que le quebró un diente frontal y la dejó inconsciente. “Es parte de nuestra existencia diaria”.

Ella decidió no quedarse callada sobre la agresión que sufrió de un extraño y, en cambio, publicó los detalles en Twitter, incluidas fotos de sus heridas. “Tenemos estas conversaciones y luego desaparecen del ojo público. Pero el hecho de que no se hable de ello constantemente no significa que las mujeres no reciban amenazas, silbidos groseros y acoso todo el tiempo”, escribió.

Kay describió cómo un hombre a bordo de un automóvil se le acercó, la escupió, le arrancó el vestido y le dio un puñetazo en la cara “por decir no”. “Sucede mucho más de lo que la gente se da cuenta. Sentí que si decía algo públicamente, eso alentaría a otras personas, cuando sucediera algo similar, a compartir sus experiencias”.

La jovencita espera que, al compartir su experiencia, se mantenga abierta la discusión sobre la seguridad de las mujeres. “No creo que las personas que no lo experimentan deban seguir adelante con sus vidas y no tener que pensar en ello”, sostuvo. “Si las cosas van a cambiar, todo el mundo tiene que pensar en ello de forma consciente, todo el tiempo”, añadió.

Pese a que su publicación en redes sociales fue abrumadoramente positiva, también ha recibido mensajes abusivos de hombres que la culpan por lo sucedido y le piden fotografías explícitas.

“Algunas personas dijeron que estaba mintiendo para tratar de obtener atención dental gratuita. Hubo personas que dijeron que me lo merecía porque debí haber tenido una cierta actitud y no habría sucedido si no hubiera llevado un vestido”, señaló Kay.