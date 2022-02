Abuela de Arizona es arrestada tras hallar a su nieto de 11 años muerto en un motel

Un hombre que invitó a su casa en Colombia a una mujer que conoció en una aplicación de citas terminó drogado y robado por la desconocida.

Julián Martínez, de 38 años, denunció a través del programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, que fue engañado por la fémina, quien resultó ser una ladrona.

“Ingreso a una página de encontrar pareja, por esta página Tinder, y empiezo a hablar con una muchacha, quedamos de vernos al siguiente día. Infortunadamente, la invito a mi apartamento”, contó el individuo.

El día de los hechos, la criminal subió hasta la torre en la que vive Martínez, aprovechó un descuido del hombre que fue a apagar un televisor, sacó de su ropa íntima un polvo venenoso y lo puso en un vaso con licor.

“Mientras hago eso, ella me aplica algo en el trago. Solo me tomé algo mínimo y hasta ahí me acuerdo”, relató el colombiano.

Todo quedó grabado en cámaras de seguridad

La movida de la fémina fue captada por cámaras de vigilancia dentro y fuera del apartamento.

Martínez despertó, desorientado, unas 14 horas después.

“Me miro en la mano y no tenía el anillo de oro. Luego miro mis pertenencias, todo estaba desordenado. Me di cuenta que ella me había robado”, añadió el entrevistado.

El hombre calculó las pérdidas en unos $6,000 dólares.

Aunque la víctima presentó una denuncia ante las autoridades concernientes, hasta el momento no ha recibido información de avances en la investigación o sobre la detención de la sospechosa.

El usuario decidió compartir su historia para alertar de los peligros del uso de aplicaciones online para citas como Tinder.

“Que esto no le pase a nadie más, que tengan cuidado”, emplazó.