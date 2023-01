VIDEO | Cristiano Ronaldo es presentando por su nuevo club el Al-Nassr

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido presentado, este martes, como nuevo jugador del club saudí Al Nassr en el estadio Mrsool Park, en Riad. Esto después de que su fichaje se hiciera oficial el pasado 30 de diciembre.

Cristiano, que llegó anoche a Riad junto a su familia, anunció que ya ha realizado el reconocimiento médico. Esto antes de incorporarse a los entrenamientos del club, uno de los mejores de la liga saudí.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró que está “orgulloso” de haber tomado la decisión de unirse al equipo, pese a las críticas recibidas, a las que contestó que él es un jugador “único”.

This Cristiano Ronaldo unveiling is easily the best presentation in history lol, everyone loves him here so much pic.twitter.com/PkQmFb7VVz