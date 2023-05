Reportes aseguran que Lionel Messi firmará con Al-Hilal por 500 millones de dólares al terminar la temporada de la Ligue 1

La temporada del fútbol europeo está muy cerca de culminar y con el final llega la temporada de rumores sobre el mercado de traspasos. Pero el nombre al que todos apuntan es hacia el Campeón del Mundo Lionel Messi que aunque tenga una opción para 2025 con el PSG se cree que no renovará con los franceses.

El futuro de Messi sigue siendo una incógnita, comentándose un posible regreso al FC Barcelona o incluso una partida a la MLS estadounidense, pero lo que suena con más fuerza es su firma con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Y ahora el periodista de Sky Sports, TV Dello Sport, entre otros medios, Rudy Galetti, aseguró en su cuenta de Twitter que la negociación entre el club de medio oriente y el argentino se concretará una vez culmine la Ligue 1, que disputará su jornada final el próximo 3 de junio.

🚨💥 Leo #Messi is about to become a new #AlHilal player.



🤝 Personal terms ($500m/y) and fee for his father-agent agreed, confirmed.



✍️ Just signature on the contract is missing, expected at the end of Ligue1.



⏳ The arrival of the 🇦🇷 in 🇸🇦 seems to be a matter of time.🐓⚽ pic.twitter.com/fCYxgZuAfM