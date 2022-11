Keylor Navas recibió hoy goles y abrazos de seleccionados de la “Roja”

El portero de Costa Rica, Keylor Navas, vio cómo bajo su arco su país tuvo que encajar un 7-0 doloroso ante España, este miércoles, en el Mundial de Qatar 2022.

Como portero tuvo la gran responsabilidad y quizá le tocó la parte más difícil del partido.

Pero aunque no fue solo su culpa el encajar todos esos tantos, el guardameta tico, jugador del PSG y ex del Real Madrid, ahora recibe palos y críticas por la histórica derrota tica en una Copa del Mundo.

Navas, quien se volvió tendencia en redes a medida que Costa Rica recibió uno y otro gol, asimismo obtuvo el respeto de sus colegas de la «Roja».

Y es que al terminar el juego, el portero tico fue saludado, abrazado y hasta recibió palmadas en el hombro de jugadores colegas suyos. Muchos conocidos por el portero tico y excompañeros de cuando jugó en LaLiga.

Dejó un legado en suelo español, cuando militó sobre todo con los merengues. Por eso, lo vieron más que como un rival un viejo conocido que, a la larga, es un profesional muy cercano a ellos.

Keylor publicó en su cuenta de twitter, previo al debut con los ticos en el Mundial de Qatar: «Preparado para un momento histórico y deseando comenzar…». Claro, esa goleada sí fue histórica y Navas pasó de tener «su» momento a ser duramente goleado.

«Encajó un 7-0 en una Copa del Mundo. Duele por él. Duele por Keylor», «Costa Rica perdiendo porque los rezos de Keylor no surgen efecto debido al inhibidor de frecuencia católica de Qatar», «Todos los ticos y yo yendo a buscar a Keylor después del partido» (un meme corriendo), «Ese no es Keylor, me cambiaron a Keylor», fueron parte de los cientos de comentarios en redes.

Asimismo y según pudo confirmar ESPN Stats & Info, Keylor Navas tras la goleada propinada por España, se ubica como el segundo cancerbero que más goles ha recibido en la historia de la Concacaf.

El primero es el histórico mexicano, Antonio Carbajal, quien participó en cinco Copas del Mundo y terminó encajando 25 dianas.

Todos los ticos y yo yendo a buscar a Keylor después del partido pic.twitter.com/JIXCI20Nl6 — Tiff🇨🇷 (@L0VERTIFF) November 23, 2022