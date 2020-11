Entre acosos y amenazas de muerte: así vive la jugadora que se negó a realizar el minuto de silencio en respeto a Diego Maradona

El nombre de Paula Dapena, jugadora del club Viajes Interrías FF (3ª división femenina española), recorrió el mundo después de que se haya negado a formar parte del homenaje a Diego Maradona que se desarrolló en un amistoso contra el Deportivo La Coruña (1ª) en Abegondo (noroeste de España).

En la imagen, que inmediatamente comenzó a viralizarse, se pudo ver a la joven de 24 años sentada y dando la espalda a la tribuna mientras sus compañeras y adversarias se mantenían erguidas y en silencio durante un minuto.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto de silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), que no motivó ningún gesto similar.

Tras el partido, que acabó con la derrota por 10-0 para su equipo, la futbolista fue entrevistada por el periódico madrileño As y aseguró que después de que su gesto recorriera el mundo, comenzó a recibir amenazas a través de sus redes sociales, lo cual la obligó a cambiar su perfil de público a privado.

“No sólo he recibido acoso yo por las redes sociales, sino que ha llegado hasta compañeras mías. Al tener la cuenta pública, han llegado a perfiles de mis compañeras que han sido acosadas estos días. No sólo hemos sufrido acoso, ha habido amenazas de muerte y amenazas del tipo de ‘voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas’”, reveló.

“Hay alguna amenaza que la voy a pasar por alto, pero a lo mejor sí que expongo a esas personas en redes sociales para que les eliminen la cuenta”, reconoció y agregó: “Si se puede, denunciar, pero dudo que eso llegue a algo. Le daré una vuelta a ver qué se puede hacer”. El mundo del fútbol homenajeó a Maradona

Al ser consultada sobre si su postura había sido una acción premeditada, la española aseguró que se enteró de que se iba a hacer ese minuto de silencio cuando iban hacia el estadio: “Yo entonces dije que me iba a negar. Yo no sabía cómo iba a actuar. Fue en el momento de saltar al campo cuando se comentó y dije que me pondría de espaldas al público sentada en el suelo. Fue lo que se me ocurrió sin faltar el respeto a nadie”.

Después de comentar que sus compañeras la respetaron en todo momento por su lucha feminista, opinó que Maradona, “futbolísticamente, me parece que tenía unas habilidades y cualidades espectaculares”, aunque consideró que “como persona, dejó mucho que desear”. “Va en contra de mis ideales y de mi lucha diaria. Entonces, guardar un minuto de silencio y homenajearlo va en contra de mí misma. No podía hacerlo…”, agregó.

Al mismo tiempo explicó que, “para ser un buen deportista hay que tener unos valores y ser persona. Un futbolista es antes persona que futbolista, mucho más si es ídolo de muchas personas como lo es. No se puede desvincular una cosa de la otra”.

Finalmente, se mostró sorprendida por el accionar de sus compañeras: “Sobre todo porque dos días antes había sido el Día Contra la Violencia de Género y no se guardó un minuto de silencio por las víctimas. Se echa mucho en falta gestos por este día”.