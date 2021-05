El Manchester City de Pep anula al PSG y se mete en su primera final de la Champions

Un partido más le queda al Manchester City para alcanzar por primera vez en su historia la final de la UEFA Champions League. Tras la ventaja conseguida con la victoria de 2-1 en el Parque de los Príncipes, los Citizens sueñan con sellar la eliminatoria ante un París Saint Germain que tiene argumentos para confiar en la remontada que los deposite en su segunda final europea consecutiva.

Estos clubes que representan mejor que nadie el poder económico en el mundo del fútbol, ambos gestionados por capitales qataríes, miden sus fuerzas para definir el primer pasaje directo a la final que se jugará en Estambul el próximo 29 de mayo.

El equipo de Pep Guardiola estuvo cerca de ser campeón este fin de semana en la Premier League, ya que ganó su encuentro ante Crystal Palace pero necesitaba un resultado a su favor en Manchester United-Liverpool que no se jugó por las protestas en Old Trafford. No pudo celebrar y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.

Aunque Europa es el objetivo principal del DT catalán, que busca llegar a su tercera final de la Champions League, la primera desde 2011. Su temporada ha sido bestial. Estuvieron más de 700 minutos imbatidos el torneo continental y son el equipo menos goleado de la liga inglesa, solo queda revalidar lo conseguido en París. Manchester City se impuso por 2-1 en la ida ante el Paris Saint Germain (Foto: REUTERS)

Pero enfrente tiene a un PSG obstinado a remontar. El equipo de Mauricio Pochettino, que cuenta con todos sus jugadores salvo el expulsado Gueye, confía en el potencial que ofrecen Kylian Mbappé, Neymar y Ángel Di María para dar el golpe en su visita al Ethiad Stadium.

Mbappé se entrenó en el gimnasio en la última sesión por una molestia física pero no hay dudas de que estará en el duelo más importante de la temporada para el elenco parisino. Su aporte en fases anteriores, tanto en Barcelona como en Múnich, ha sido fundamental y apunta otra vez a ser el héroe.

Pochettino, que busca su segunda final de Champions tras jugarla con el Tottenham en la temporada 2018/19, cubriría la baja de Gueye con el ingreso del alemán Julian Drexler, lo que retrasaría al italiano Marco Verrati y colocaría a Neymar a jugar más libre. Es la mejor opción para un equipo que debe marcar al menos dos goles si quiere soñar con clasificarse.