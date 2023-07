VIDEO | Critican a Ninel Conde por cantar el tema Sálvame de RBD en un concierto

La cantante Rosalía se encuentra ofreciendo una gira para llevarle de cerca a sus fanáticos los mejores éxitos musicales, siendo así como junto a ella terminan cantando cierta cantidad de sencillos con los shows que va presentando en algunos países y en esta ocasión le correspondió a Bélgica.

La prometida de Rauw Alejandro, el pasado lunes compartió una galería con 10 fotos tras su paso por la mencionada nación, al tiempo que dio un breve recorrido con los lugares que más le llamaron la atención y unos sitios que terminó visitando y fueron un encanto para la ‘Motomami’.

Sin embargo, hubo una foto que llamó la atención de muchos de sus seguidores, considerando que en la red social de la camarita supera los 25 millones, y es que la primera postal de la publicación dejó perplejos a varios tras mostrarse sentada en un retrete con un sensual vestido.

La intérprete de ‘La noche de anoche’ llevó su cabello suelto, unos lentes de sol, un sexy vestido que permitió ver más de lo debido, así como usó unas medias casi a la altura de sus rodillas y unos tacones, fue con ese atuendo que quiso posar mientras permaneció sentada en el inodoro.

Los comentarios no se hicieron esperar, y como suele ser costumbre, estuvieron bastante divididos porque algunos quedaron encantados, mientras que otros señalaron que la cantante se estaría convirtiendo en una copia de la colombiana Karol G.

“Copiaste a Karol G”, “¿Por qué se copia de Billie Eilish?”, “Ustedes tienen que parar de imitar a Karol G, hagan sus propias cosas”, “Hasta ca**ndo te ves linda”, “La primera foto no sabía que la necesitaba”, “Ojo que Karol G no demora en copiarte el estilo”, “¿Por qué siempre con cara de drogada?“, “Gracias por el cariño que le demuestras a nuestra Yailin ‘La Más Viral’”, “Nadie nunca antes se había visto tan linda haciendo chichi”, “En Bruselas, ¿tú también pagas por usar el baño?”, “Ahí si no dicen que la risa copia a la Karol cuando se toman fotos similares”, “Siempre estás guapísima”, “La reina”, “Es muy fuerte como viste esta mujer”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

