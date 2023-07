Adele a su audiencia durante un concierto: “Te reto a que me tires algo y te mataré”

La cantante británica Adele pidió a su audiencia, durante uno de sus conciertos de su residencia en Las Vegas, que no lancen objetos al escenario, en respuesta a una nueva moda que generó incidentes cuando los fans arrojaron cosas a artistas como Bebe Rexha.

La intérprete detuvo su espectáculo para hablar sobre esta ola de ataques e incidentes que han herido o desubicado a los artistas y fue clara sobre que no va a consentir estos actos.

“Tirando mier** en el escenario, ¿los has visto? Te reto. Te reto a que me tires algo y te mataré“, aseguró en un video publicado en TikTok.

La artista agregó que parece que a los asistentes se les está olvidando “la etiqueta del espectáculo” en la actualidad.

“No se atrevan, no se atrevan a arrojarme nada“, dijo con una risita. “¡Dejen de lanzar cosas al artista!“.

Mientras tanto, Adele sacó un lanzador de camisetas para ofrecer mercancía oficial gratis a los afortunados asistentes al Caesars Palace de Las Vegas.

Recientemente Bebe Rexha sufrió una herida en un ojo cuando un seguidor le lanzó un teléfono durante un concierto en Nueva York. Nicolas Malvagna, presunto responsable del “telefonazo”, fue detenido y negó que sus intenciones fueran lastimar a la cantante de “In The Name of Love”, y que sólo lo había hecho por diversión.

Por su parte, Rexha, quien recibió varias puntadas para sanar su herida, ha optado por utilizar lentes protectores como medida de seguridad.

