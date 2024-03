The King Flyp prepara nuevas canciones

Sonando con fuerza de El Salvador para el mundo, el artista urbano The King Flyp aseguró que ya trabaja en nuevo material musical y que prepara giras para las próximas semanas en Estados Unidos y Europa.

«Estoy agradecido con Dios por las oportunidades y echándole ganas. Tengo mucha música nueva y giras por Estados Unidos y Europa. Además, unas canciones que vienen super buenas. Hemos hablado con productores de México y Guatemala y seguimos acá», detalló el artista.

The King Flyp comentó estas novedades durante la 5° gala de los Premios Música 503, realizada este pasado domingo en Be Sports, Nuevo Cuscatlán, en la que también fue condecorado con el Premio Trayectoria Nueva Generación debido a su impacto como un artista trascendental en las últimas décadas.

De igual manera, The King Flyp dejó un mensaje para las nuevas generaciones de artistas en El Salvador, señalando la importancia de hacer caso omiso a comentarios que no aporten una crítica constructiva al arte en el país.

«Hay que echarle ganas. Si quieren luchar por sus sueños, pues que lo hagan, que les valga un carajo lo que digan los demás. Mira cómo me ha ido a mí. Si yo me hubiera quedado con lo que dicen los haters, no hubiera hecho nada de lo que he logrado. Las opiniones negativas que nos importen un carajo», comentó.

