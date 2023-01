Marc Anthony rompe en llanto al casarse por cuarta vez, lo hizo con Nadia Ferreira de 23 años

La publicitada película autobiográfica de Mdonna, que esta semana sufrió un revés al ser desechada por Universal entre versiones de que la cantante estaría más enfocada en su gira internacional, en realidad fue detenida por la propia estrella al exigir un guion más audaz.

Según Page Six, la intérprete de “Live toTell” y “Justify My Love”, de 64 años, había negociado con Universal contar la historia de su vida, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo acerca del tono de la producción.

“Básicamente, no les gusta“, dijo, sobre el estudio hollywoodense, una fuente cercana. “Quieren que sea (un tono) pop y ligero. Madonna quiere algo mucho más atrevido, y ha llegado a un punto muerto”.

“Prefiere irse a otro estudio que cambiar el guion. Todavía quiere hacer la película, pero ahora la retomará después de la gira. Mantiene a los mismos guionistas, pero es consciente de que podría tener que cambiar el reparto si los actores no estuvieran disponibles”.

En junio pasado se informó que la estrella de ‘Ozark’, Julia Garner, había obtenido el papel de “La Reina del Pop”, luego de un agobiante campo de entrenamiento de canto y baile, de 16 semanas de duración, al que también asistieron famosas como Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young y Bebe Rexha.

La historia de la cinta fue coescrita por Madonna con las guionistas Diablo Cody (Juno) y Erin Cressida Wilson (La Chica del Tren).

Los representantes de Universal, Madonna, Cody y Garner se negaron a hacer comentarios sobre el proyecto fílmico.

