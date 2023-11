Los Beatles publican una «última canción» con ayuda de la IA

Desde el mes de noviembre del año pasado, Adele comenzó con Weekends with Adele, así es como llamó a su residencia en The Colosseum en Las Vegas. En un inicio, estos conciertos tenían su fecha de capacidad en el mes de marzo pero, tras la buena acogida del público y lo a gusto que se sintió la cantante británica, han decidido alargarlo hasta este mes de noviem

Quién ha ido a un concierto de Adele sabe que allí puede pasar de todo. Y es que la espontaneidad y la naturalidad de la intérprete de Rolling in the deep, además de conquistar a sus fans la lleva a protagonizar momentos tan virales como firmar un vestido de novia, desvelar el sexo del bebé de una fan embarazada o a amenizar a otro fan mexicano cantando Las Mañanitas a modo de felicitación de cumpleaños.

Pues bien, el momento viral que se vivió en el último concierto de Adele, que tuvo lugar el pasado sábado 28 de octubre, fue bastante emotivo, tanto que hasta la propia cantante se echó a llorar.

Lo primero que sorprendió al público, fue que la cantante, adelantándose a la noche de Halloween, apareció disfrazada de Morticia Adams y, aproximadamente, a mitad del show Adele distinguió a un hombre de entre el público que llamó su atención. Mientras interpretaba una reedición de su famosa canción When We Were Young, de repente gritó: “Shut Up (Calla)”, y se dirigió a junto del hombre, al que no dudó en abrazar.

Al tiempo que la música seguía sonando, la londinense explicó que se trataba del doctor que le atendió en el parto de su hijo Angelo, fruto de su relación con su ex marido Simon Konechi. “¡Dios mío, Colin! Este es el doctor que me ayudó a dar a luz a mi bebé. Hace años que no te veía. Él trajo al mundo a mi hijo. Miré dos veces y él está aquí. Estoy ansiosa por tener otro bebé Colin, madre mía, debería llamarte a ti. Mi hijo cumplió once años hace un par de semanas y ya no es un bebé, es una locura”, explicó una Adele visiblemente emocionada.

Además, concluyó el encuentro bromeando: “No quiero que todo el mundo sepa que ha visto mis partes íntimas”.

El pasado mes de octubre y, un año después del inicio de su residencia en Las Vegas, Adele compartió una reflexión final a lo que fueron más de 34 noches de música en directo. Lo hizo a través de una publicación de Instagram, en la que acompañando a un vídeo resumen de lo que se vivió en los shows, la británica escribió un texto en el que se sinceró sobre la residencia que cambió su vida.

“Esta residencia, estos espectáculos han cambiado mi vida. Necesitaba desesperadamente volver a enamorarme de tocar en directo otra vez, y lo he hecho. Necesitaba reconectarme con mis canciones y recordar lo que significan para mí, ¡y lo hice! Estar en el escenario durante el último año de manera tan cercana y personal con una audiencia nuevamente después de todos estos años ha sido una experiencia reconfortante verdaderamente extraordinaria que nunca olvidaré….. Me hizo darme cuenta de lo mucho que disfruto estar en el escenario, que soy muy buena en ello y que es 100% mi lugar”, confesó la cantante en sus redes sociales.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas. Porque a pesar del balance positivo, Adele también ha pasado por alguna desagradable experiencia durante sus Weekends with Adele. En alguna ocasión, ha hecho varias confesiones muy personales como que llevaba tres meses y medio sin beber y que había rozado el alcoholismo. Y a finales de agosto, la cantante de Someone Like You sufrió un desmayo justo antes de subir al escenario debido a un fuerte dolor de ciática, así como una tiña inguinal desencadenada por el sudor que le provocó la faja que usa debajo de los vestidos.

