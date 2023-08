¿Karely Ruiz deja OnlyFans? La modelo mexicana anuncia que retomará sus estudios universitarios

Quienes siguen a Karely Ruiz saben que la modelo mexicana interactúa con sus seguidores por medio de las historias de Instagram. En una de esas charlas, que suelen ser nocturnas, la inflencer comentó que probablemente retome sus estudios universitarios.

¿Qué quiere estudiar Karely Ruiz? Es lo que se pregunta cualquiera de primera mano. ¿Le dará tiempo para continuar con su actual actividad laboral, que involucra su contenido en OnlyFans?

Karely Ruiz, de las modelos más famosas en la plataforma de contenidos, generalmente para adultos, es de las más famosas en México. Un total de 9.2 millones de seguidores en Instagram lo certifican.

A lo largo de su carrera en esta profesión ha sido protagonista de varias polémicas, pero no se le había escuchado hablar de iniciar una carrera universitaria, cuestión que fue aplaudida por muchos de sus seguidores.

“Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije: ‘primero voy a hacer dinero”, dijo Karely, según reseña Telemundo.

Recuerda, entre otras cosas, que antes de la fama estaba estudiando enfermería y tuvo que abandonar la carrera, ya que no tenía dinero para seguir costeando la universidad y fue cuando incursionó en su actual actividad. Ahora que económicamente está mucho más estable va a retomar los estudios, pero no en la misma área.

“Obviamente seguiré haciendo dinero, creo que puedo con las dos, va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres”, destacó. Aclaró que en esta nueva etapa que inicia como universitaria, va por la carrera de nutrióloga.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...