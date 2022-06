FOTOS – VIDEO | Chiquis Rivera se mete al agua con atuendo de lencería

El cantante Christian Nodal durante su concierto en Montería, Colombia, fue bastante criticado, pues últimamente le ha dado por querer expresar todo lo que siente durante sus shows, y es que muchos manifestaron su incomodidad y le pidieron que hiciera silencio y solo se dedicara a interpretar sus temas que era para lo que habían pagado.

Esta no sería la primera vez que el mexicano aprovecha una de sus presentaciones para contarle a sus fanáticos todo lo que siente. Sin embargo, varios han presentado su descontento con este tipo de acciones por parte del intérprete de ‘Botella tras botella’ que ha generado como una costumbre que no todos sus seguidores comparten.

En esta oportunidad se enfocó en un largo discurso donde explicaba que ya se sentía bastante cansado de todos los ataques a los que ha sido sometido por la prensa, y todos aquellos que se han metido a indagar en su vida privada, principalmente el tema de sus romances después que finalizó su compromiso con Belinda el pasado mes de febrero.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mie**a de mí, yo no soy un ser humano mi***a. Yo sólo interpreto mi música”, expresó durante su espectáculo, al tiempo que demostró que tenía muchas ganas de llorar.

Nodal de 23 años quiso dejar claro que a diferencia de las personas que no son famosas, él se encuentra expuesto públicamente a cualquier tipo de críticas que casi nunca terminan siendo positivas para las personas.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme“, expresó el intérprete de ‘Los besos que te di’.

Hace poco se vio sumergido en fuertes comentarios que estuvieron bastante divididos, pues se trata de las diferencias que llegaron a existir entre él y el colombiano J Balvin. Sin embargo, no quiso decir lo nombres.

“Cantar fue un don que me dio Dios, pero lo que tuve que trabajar también, entonces yo no quiero que ningún pendejo que solamente se viste bonito, se ve bonito, se venga a burlar de mí, ¿me entienden? Soy un ser humano como ustedes, yo también tengo mis sueños”, agregó el mexicano.