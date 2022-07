Johnny Depp vuelve al cine con un personaje que no es Jack Sparrow

Casi un mes después de que Johnny Depp venciera en los tribunales a su ex esposa, Amber Heard, el actor ha retomado su carrera artística con la filmación de su nueva película que, para desgracia de sus seguidores, no se trata de la sexta entrega de la saga ‘Pirates of the Caribbean’.

Tras ser acusado de violencia doméstica, el protagonista de la cinta ‘Charlie and the Chocolate Factory’, fue separado de algunos de sus personajes y reemplazado por otros histriones.

Sin embargo, ahora que el jurado falló a su favor en el caso de difamación, la carrera de Depp ha tomado un segundo aire y como prueba de ello el papel que ha conseguido en una nueva cinta, la primera tras la mediática batalla legal de más de seis semanas.

Recientemente el actor fue captado viajando a Francia, donde comenzará el rodaje del filme ‘Jeanne du Barry’, en el que interpretará a Luis XV. Aunque aún se desconocen algunos detalles de la producción como la fecha de estreno y los actores que forman el cast, se sabe que se estrenará a través del servicio de streaming Hulu.

Uno de los proyectos que se cayeron para Depp fue el de la franquicia de Disney, donde daba vida al icónico capitán Jack Sparrow. Hace unos días se dijo que la compañía estaba alorando el regreso del histrión y que le había hecho una oferta de $300 millones de dólares.

No obstante, un representante del Depp desmintió la información a NBC diciendo: “Lo inventaron”.

La información coincide con las declaraciones previas del productor Jerry Bruckheimer, quien en el pasado mes de mayo aseguró que no estaba entre sus planes retomar la relación laboral con Depp: “Por el momento, no. El futuro está por decidirse”.