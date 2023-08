«Ahsoka» llega a Disney+ para ampliar el universo de Star Wars

La actriz Jennifer Aniston, quien hace poco reveló en que se gastó su primer salario de ‘Friends’, dio una entrevista a ‘The Wall Street Journal’ en donde habló sobre el impacto que tuvo la dinámica de pareja de su madre y su padre que la impactó cuando ella era muy joven y que ha influido en su vida personal.

La actriz, de 54 años, recordó a sus difuntos padres Nancy Dow y John Aniston, quienes se divorciaron cuando ella era muy pequeña: “Siempre fue un poco difícil para mí, en las relaciones, creo, porque realmente estaba un poco sola”.

“Mis padres, recordando la relación de mi familia, no me hicieron decir, ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, aceptó Aniston. Luego explicó: “No me gustaba la idea de sacrificar lo que yo soy o lo que necesitaba en ese momento, así que realmente no sabía cómo hacerlo. Entonces era más fácil estar solo. Así que no tenía ningún entrenamiento real en ese toma y daca”.

Jennifer asegura que nada de eso ha cambiado, puesto que aseguró que ahora está enfocada en sus necesidades y deseos, y no sacrificarlos para complacer a otra persona: “Se trata simplemente de no tener miedo, de decir lo que necesitas y lo que quieres”.

Por lo que la sigue afectando: “Y sigue siendo un desafío para mí en una relación. Soy realmente buena en todos los demás roles que hago, y esa es una especie de área que es un poco…”.

Aniston mantuvo una relación de larga duración con Justin Theroux, de quien se separó en febrero de 2018, luego de dos años y medio de matrimonio y siete de noviazgo. Antes de Theroux, estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005.

En una entrevista con ‘Elle’ de 2019, habló sobre cómo se sentía con sus exesposos: “Mis matrimonios han sido muy exitosos, en mi opinión. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que hicimos porque queríamos ser felices, y a veces la felicidad ya no existe dentro de esa relación”.

La actriz continuó: “Claro, hubo baches, y no todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no ser capaz de sobrevivir. Permanecer en un matrimonio basado en el miedo se siente como si estuvieras haciendo algo en tu contra”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...