VIDEO | Madre perrea frente a su hijo para mostrarle cómo solía bailar

CADELA QUASE MORR3U E CRIANÇA A SALVOU Por isso sempre sempre falo para as pessoas tomarem cuidados com elevadores. Registros da câmera do elevador de um prédio mostram o desespero do menino, que se descuidou por um momento e não viu que a coleira de sua cachorra, Milú, havia ficado para fora. Quando percebeu que a cachorra estava presa, ele não hesitou e imediatamente pulou para resgata-la. Um verdadeiro ato de heroísmo e coragem 👊🏼 Você também teria essa reação?