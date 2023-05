Curioso | Motociclista viaja con ventilador incluido para evitar ola de calor

El zoológico de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra, está reclutando personas para trabajar de «disuasivos de gaviotas» usando un traje de pájaro gigante.

«En el zoo de Blackpool no hace falta decir que nos encantan todos los animales. Y como centro turístico costero, a Blackpool no le faltan gaviotas. Sin embargo, las gaviotas están resultando un poco molestas cuando intentan robar comida de nuestros visitantes y de los espacios de nuestros animales», dice el anuncio de la oferta laboral que se ha vuelto viral.

A los candidatos seleccionados se les pagará hasta alrededor de 13,50 dólares la hora por usar un disfraz de águila y evitar que las molestas aves hagan de las suyas.

Los postulantes deben ser «amigables, energéticos, flexibles y extrovertidos. ¡Debes sentirte cómodo usando un disfraz de pájaro!», detalla la oferta.

El departamento de publicidad del establecimiento dijo a Insider que han recibido más de 200 solicitudes de personas de diferentes países para los cinco puestos disponibles. El zoológico describe a las gaviotas como criaturas «inteligentes» que han evadido la mayoría de los intentos anteriores de alejarlas del lugar.

«El disfraz es algo que las gaviotas no han visto antes, y como pájaros inteligentes, naturalmente no les gustará. El disfraz también hace un sonido cuando la persona se mueve, lo cual es algo que no les gusta a las gaviotas», explicó el zoológico.

Tras volverse viral, la institución lanzó un concurso pidiendo a sus seguidores sugerencias de un «nombre propio» para el nuevo personaje. El ganador obtendrá un boleto familiar para el zoo y un encuentro con la «celebridad».

