VIDEOS | Karol G rompe desconsoladamente en llanto tras su aparatosa caída en pleno concierto

Karol G. cayó mal. Y no porque alguien la considere pesada, sino porque rodó por más de 15 escalones durante uno de sus conciertos en Miami. La colombiana ahora no sólo tendrá que enfrentarse a los dolores producidos por la caída, que incluye el haberse roto todas las uñas, según ella misma contó, sino que además verá cómo se vuelve la burla de muchos, sino es que de todos, en el mundo de las redes sociales. Que suele no respetar este tipo de incidentes, y es que se ríen y se burla de todo.

Necesito que esto le pase al dólar y no a Karol G. pic.twitter.com/Kn9tRrs33O — Alejandro (@diegoalejocm) November 27, 2021

Cabe destacar que sus fans y muchos famosos que forman parte de su público le están brindando todo su apoyo. Cristina Esutace y Carlos Mesber han sido de los primeros en comentar en las publicaciones de Suelta La Sopa, que pese a la caída se levantó como una reina, esto destacó el productor: “Se cayó y se levantó como una Diosa”, Carlos Mesber, ex compadre de Carolina Sandoval.

Aquí les compartimos el video de Karol G, llorando después de lo sucedido, en donde dice: “Creo que se me partieron todas las uñas. Yo creo que se me partió una rodilla… Me duele todo, pero nada“. Karol G dijo que probablemente su caída se debe a que estaba demasiado emocionada después de llenar la arena en la que se presentaba en Miami, logrando esto por primera vez. De ahí rompió en llanto.

Ojo, que después de caer Karol G se levantó para seguir cantando, y manejarse sobre el escenario como si nada hubiese pasado. Aún cuando la caída, debió de haberla dejado algo turbada, porque rodo, y al menos en dos momentos se ve como si su cabeza también se golpeara con algunos de los escalones.

Y mientras unos se burlan, otros la apoyan full, con comentarios como: “Uno se baja como quiere de las escaleras, no se puede ser diferente porque ya piensan que es una caída”.