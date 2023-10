Un periodista muerto y 6 heridos tras impacto de proyectil israelí cerca de la frontera con el Líbano

Un proyectil israelí cayó en una reunión de periodistas internacionales que cubrían los enfrentamientos en la frontera en el sur del Líbano, matando a uno y dejando a otros seis heridos.

Un fotógrafo de The Associated Press en el lugar vio el cuerpo del periodista muerto y los seis heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales en ambulancias. Las imágenes del lugar mostraban un auto calcinado.

La televisora Al-Jazeera de Qatar dijo que dos de sus empleados, Elie Brakhya y la reportera Carmen Joukhadar, estaban entre los heridos. The Associated Press no nombrará a los otros medios hasta que hagan declaraciones públicas sobre el asunto.

El bombardeo se produjo durante un intercambio de disparos a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel entre tropas israelíes y miembros del grupo militante libanés Hezbolá.

La frontera entre Líbano e Israel ha sido testigo de actos esporádicos de violencia desde el ataque del sábado por parte del grupo militante palestino Hamás al sur de Israel.

Periodistas de todo el mundo han venido al Líbano preocupados de que pueda estallar una guerra entre Hezbolá e Israel.

