Tejido Social realiza torneo relámpago entre comunidades de Mejicanos y Cuscatancingo

Todo indica que Lionel Messi será baja para el juego contra El Salvador el próximo viernes 22 en Filadelfia. Así lo afirma el periódico deportivo argentino Olé, que titula: “Una pena: Messi se pierde los amistosos con la Selección”.

“Aún falta la confirmación oficial de la AFA, pero es un hecho que Lionel Messi no podrá jugar los amistosos ante El Salvador, el viernes 22, y Costa Rica, el martes 26”, comienza el artículo firmado por el periodista Hernán Claus.

“El capitán de la Scaloneta tiene una lesión muscular y la idea es que pueda recuperarse bien durante esta fecha FIFA para que no vuelva a padecer lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina”, continúa.

Las palabras de Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, van por el mismo lado: “De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, dijo en conferencia el Tata luego del 3-1 al DC United.

“La lesión de Messi hay que tomarla semana a semana, lo vamos a evaluar. Lo que está claro es que con él hay un objetivo de llegar en condiciones de jugar los cuartos de final de la ConcaChampions», agregó Martino. Fue precisamente en esa competición, ante Nashville, que Lionel sintió una molestia y pidió el cambio.

Al igual que en el partido amistoso contra El Salvador en 2015, Messi no podrá vestir la camisa de la albiceleste. Tampoco estará Paulo Dybala, que sufre una pequeña lesión en el aductor de su pierna derecha

