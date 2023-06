¡Saca los prohibidos! Así suena la cumbia sobre la tragedia del submarino Titán

Traci Lords se adentró en la industria del porno con una identidad falsa y llegó a filmar más de 75 películas para adultos siendo menor de edad. Cuando cumplió 18 años, se desató un escándalo legal y abandonó ese mundo. Desde entonces, se reconvirtió: se dedicó a la actuación y llegó a filmar con Johnny Depp, inició una carrera musical y tuvo un hijo.

Nació el 7 de mayo de 1968 en Steubenville, Ohio, Estados Unidos, con el nombre de Nora Louise Kuzma. Fue la segunda de las cuatro hijas que tuvieron sus padres, que se divorciaron cuando ella tenía apenas siete años. Luego de la separación, todas las niñas se mudaron junto a su madre a Redondo Beach, en California. Desde entonces, perdió durante muchos años el contacto con su padre, que tenía problemas con el alcohol y le pegaba a su mujer.

En su nueva vida en California, las cosas no mejoraron. Según contó en su autobiografía Underneath it All, un hombre la violó cuando tenía 10 años. Eso no fue todo: también sufrió abusos por parte de Roger Hayes, la nueva pareja de su madre que la manoseaba mientras dormía.

Con apenas 15 años, quedó embarazada de su novio de la escuela. Como no quería que su madre se enterara, le pidió ayuda a Hayes para que la llevara a practicarse un aborto sin que nadie se enterara.

Para ganar su propio dinero, empezó a buscar trabajo y comenzó como niñera. Luego le ofrecieron sacar una licencia de conducir falsa, para que pudiera tener mayores oportunidades laborales. Según el carnet, se llamaba Kristie Elizabeth Nussman y tenía 20 años en lugar de 15.

En febrero de 1984, respondió a un anuncio en el periódico de la Agencia Mundial de Modelado de Talentos. Fue entonces que comenzó a adentrarse cada vez más en la industria del porno: empezó posando desnuda en revistas como Penthouse, Velvet, Juggs y Club, mientras que luego pasó al cine pornográfico. Llegó a filmar más de 75 películas siendo menor de edad y ganaba hasta 1000 dólares al día. Siempre con su nombre artístico: Traci Lords.

“Lo único problemático con todo aquello era que cuando hice algunas películas yo era todavía una niña, y había gente mayor que yo que se estaba aprovechando de mí y me manipulaba. Ése es el problema, y no el erotismo. El problema con Traci Lords estaba en esa gente que se excitaba viendo a una menor de edad”, reflexionó tiempo después.

El fin de su carrera en la industria del porno llegó a sus 18 años, cuando se inició una investigación luego de que hicieran una denuncia anónima de que ella había actuado en un centenar de películas siendo menor de edad.

Entonces, se desató el escándalo: hubo productores encarcelados, mientras que los negocios de alquiler de películas y las salas de cines para adultos desecharon todo el material donde aparecía Traci Lords para evitar cargos por distribuir pornografía infantil. Su única película disponible legalmente es Traci, I Love You, que fue filmada dos días después de que cumpliera 18 años.

Luego de la polémica, Traci Lords se reconvirtió: empezó a estudiar actuación en la prestigiosa escuela de Cine y Teatro de Lee Strasberg. Tuvo su debut en la pantalla grande con Not of this Earth (1988), mientras que en 1990 tuvo un papel en Cry-Baby junto a Johnny Depp. En paralelo, se transformó en portavoz de Children of Night, una organización que asiste a adolescentes que escaparon de la prostitución.

También apareció en programas de televisión populares como Roseanne, Married… with Children, MacGyver y Hércules. Como si fuera poco, se lanzó como artista discográfica y publicó en febrero de 1995 su primer álbum, 1000 Fires. Su sencillo principal, Control, llegó al puesto número dos en Billboard Hot Dance Club Songs. Luego comenzó una pequeña gira como DJ en bares nocturnos de Miami.

A principios de 2007, anunció su sorpresivo embarazo: “Pensé que estaba descartado, pero ahora estoy esperando un niño!”. El 7 de octubre de ese año dio a luz a Joseph Gunnar Lords Lee, su único hijo con el actor Jeff Gruenewald.

“La gente me lo dice mucho, lo de la reinvención, pero yo no lo veo de la misma manera. Para mí ha sido una progresión natural. La gente no siempre es la misma, vas cambiando todo el rato. No creo que nadie puede ser quien es sin tener en cuenta su pasado. Sin tu pasado, no eres tú. Ése es un prejuicio que tienen los demás sobre mí, pero yo no pienso en eso”, destacó en una entrevista con El Mundo.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...