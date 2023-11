VIDEO | “Mi papá da miedo”: Viralizan triste relato de niño coreano de 4 años que asegura que sus padres no lo quieren

Sheynnis Palacios es la nueva portadora de la corona de Miss Universo. Es la primera corona para Nicaragua. Desde que llegó se mantuvo como una de las máximas y fue la única latina en entrar al top 3 que lo completan Australia y Tailandia.

1- NACIÓ CON UNA ESTRELLA. Sheynnis Alondra Cornejo Palacios nació en el Hospital Alemán en la madrugada del 30 de mayo del año 2000. De hecho, fue la primera niña nacer ese Día de las Madres, por lo que fue recibida con premios.

2- TODA UNA PROFESIONAL. Tiene 23 años y es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana (UCA) lo que compagina con su pasión por el mundo de los reinados y la filantropía.

3- UNA ‘HABILIDAD’ POCO COMÚN. Sheynnis ha revelado que es poseedora de un talento oculto, pues puede tocarse la nariz con la punta de su lengua, algo que muy pocas personas pueden lograr.

4- VOCACIÓN POR SERVIR. Con su proyecto social Uniendo Vidas y en conjunto con la comunidad de San Bartolo y San Diego realizó la reconstrucción del puente que une a estas comunidades. Esta obra es uno de sus grandes orgullos ya que el paso fue seriamente afectado por los huracanes Eta e Iota en el año 2020. Ella logró recaudar 7.000 dólares y aportar a la comunidad.

5- SUFRIÓ ACOSO Y LO DENUNCIA. A los 17 años denunció ser víctima de acoso en un baño de un restaurante en la capital. Fue en 2017 que publicó un video donde explicó que un trabajador del restaurante donde se encontraba la grabó mientras estaba en el baño. “Me dirigí al baño, no pasaron alrededor de 15 segundos cuando alguien más entró, no le puse atención, pero al instante fue como que no escuché nada y como que alguien me dijo que volteara a ver a mi derecha, volteé a ver hacia mi derecha y estaba un celular grabándome, me asusté… inmediatamente busqué cómo salir del servicio higiénico, cuando salí le pregunté a mi acompañante quién acaba de salir y me dijo que era un muchacho”, es parte del relato de la entonces Miss Teen.

6- ABANDERADA DE LA SALUD EMOCIONAL. Tiene un proyecto sobre la salud mental llamado “Entiende Tu Mente”, que aborda diferentes temas y que nació producto de una experiencia personal. La jovencita ha compartido que tras sufrir ansiedad y aprender a sobrellevarla decidió contar su experiencia para que la salud mental deje de ser un tema tabú.

7- NO ESTÁ QUIETA. Sus pasatiempos favoritos son bailar, ir al gimnasio y armar rompecabezas, estos le ayudan a mantener su mente ocupada.

8- YA TENÍA DOS CORONAS. Participó en Miss Teen Universo 2017 y se ubicó en el Top 10. También en Miss Mundo 2020 quedó en el Top 40 de las más bellas.

9- EMPRENDEDORA. Junto con su mamá fundó el emprendimiento Buñuelos La Guadalupana. Un negocio que desde que sus inicios, en 2018, promociona en sus redes sociales.

10. SU MADRE NO LA VIO SER CORONADA. La mamá de Sheynis emigró hace un tiempo y, este sábado, no pudo acompañarla y presenciar el momento en el que conquistó la corona de Miss Nicaragua 2023, una de las noches más importantes de su vida.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...