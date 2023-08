Presidente de Brasil encabezará cumbre para frenar destrucción de la Amazonía

La creatividad nunca cesa. Un restaurante tuvo una ingeniosa, insólita y escatológica idea para atraer clientes a su heladería que rápidamente se volvió viral en redes sociales como TikTok y Twitter.

En un video que anda dando vueltas por internet, se puede ver la extraña y llamativa estrategia de marketing que adoptó una heladería: sirven el helado de chocolate en un inodoro, simulando ser materia fecal.

En el clip, un mesero les lleva a un grupo de jóvenes un inodoro en tamaño real con helado de chocolate distribuido por todo el sanitario. Rápidamente, los chicos se abalanzaron sobre él y comenzaron a comerlo de a cucharadas, sin ningún tipo de problema.

El posteo recibió todo tipo de comentarios y reacciones por parte de los internautas. “Es todo risas hasta que encontrás el primer grano de choclo”, “¡No, no podés! es un asco, seguro que es en Palermo. Se me revolvió el estómago”, “¡¡¡Qué carajos!!! Estoy ESPANTADA, ASQUEADA Y NO TENGO DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE MI CARA DIOS”; son algunos de los mensajes que se pueden leer Twitter.

👀 En un restaurante de Europa, te sirven helado dentro de un inodoro que simula 💩⁣

⁣

🤮 Te animarías a probarlo? pic.twitter.com/oL2SCkZbkq — Pregón (@PregonSL) August 1, 2023

