Pastor Toby jr «Cobardemente fue atacado un pueblo que cuenta con el respaldo de Dios»

Gabriela Izaguirre, atleta de nuestro Programa Esfuerzo y Gloria, continúa su preparación en Europa y mantiene firme su anhelo de ser la primera karateca salvadoreña en ganar oro en Juegos Panamericanos.

La máxima figura del karate salvadoreño ya analiza posibles rivales, afina sus golpes y la estrategia para poder subirse al podio en su primera participación en Juegos Panamericanos.

“Siempre estoy con la mente bien clara de qué es lo quiero y es ganar los Juegos Panamericanos, es primera vez que participo y quiero prepararme para hacer el mejor papel posible y darle una medalla al país”, explicó la atleta de 21 años.

Izaguirre viajará a Chile el 29 de octubre y competirá en kumite -50 kilogramos el 4 de noviembre por la mañana en la máxima fiesta deportiva de América.

“Mi sueño es ganar el oro en Juegos Panamericanos, va a estar difícil porque en mi categoría hay muchas niñas muy buenas, está la campeona panamericana, pero me estoy preparando de la mejor manera para ganar ante cualquiera que sea el rival”, advirtió la karateca.

La salvadoreña aseguró que no tuvo mucho tiempo para celebrar la medalla de oro en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y cambió el chip para la competencia continental.

“Solo lo celebré un día, descansé dos y ya había cambiado mi objetivo a Juegos Panamericanos”, aseguró.

Gaby se encuentra en Bélgica para competir en el Open Internacional de la Provincia de Liege 2023, que se desarrollará del 7 al 10 de octubre.

Izaguirre competirá con el entusiasmo al tope luego de recibir la noticia que está semana se ubica en el décimo lugar en kumite -50 kg, categoría senior, del ranking mundial de karate.

La salvadoreña comparte la casilla 10 con la atleta Cylia Ouikene, de Argelia. El primer lugar del ranking le pertenece a la venezolana Yorgelis Salazar, que será una de sus rivales en kumite -50 kg de Santiago 2023.

“Recibí la noticia aquí en Bélgica, yo iba para el entreno y me quedé en shock porque en la categoría están atletas de todo el mundo y hasta el momento no había llegado al top 10 a nivel adulto. Estuve top 3, pero a nivel juvenil y fue una motivación grande y fue una noticia que me emocionó mucho”, dijo.

“Estar en el top 10 en el ranking mundial es algo que siempre he soñado, estoy motivada a seguir adelante y seguir subiendo y primero Dios llegar al primer lugar”, enfatizó.

La preparación de Gabriella ha sido intensa y destaca su gira europea en las que ha desarrollado bases de entrenamiento en Dublín, Irlanda y Marsella, Francia, donde entrenó con el equipo de Uzbekistán y Kazajistán que se preparan de cara a sus Juegos Asiáticos.

“Ayer fui a Francia y peleé con un campeón olímpico de karate, Steven DaCosta, y, primero Dios, me va a ayudar muchísimo todo lo que he aprendido”, mencionó.

Gaby confía en que el rodaje y experiencia en las competencias europeas, así como el roce con karatecas de élite mundial dará sus frutos.

“Me siento muy bien, he estado entrenando con muchas personas, ha sido diferente experiencia con atletas que han competido en Juegos Olímpicos y mejorar algunas técnicas. En Bélgica entreno con un subcampeón del mundo, ellos ven mis errores”, dijo.

“He ido a competencias, a training camps y he invertido mucho en mi preparación porque sé que es muy importante; he ido a competir en Premier League, donde solo están los mejores 32 del ranking mundial”, recordó.

Además de la parte física y técnica, Gabriella también hace énfasis en la preparación mental, la cual define como clave.

“No creo que vaya a ser la misma presión que sentí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero está el compromiso de representar bien a El Salvador, soy la única mujer de karate y tengo el compromiso de ganar una medalla y dejarlo bien alto. Quiero que sepan que el karate salvadoreño también tiene buenas atletas”, enfatizó.

En su primer año como seleccionada de categoría mayor, Gaby no duda que pasa por su mejor momento.

“Creo que hasta ahora ha sido el mejor momento de mi carrera deportiva, el año pasado se puede comparar por el tercer lugar en el Mundial, pero siento que estoy en buen momento, pero me falta mucho por mejorar y llegar a mi full. Siento que puede dar más”, agregó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...