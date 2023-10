Modelo PlayBoy muere de forma sorpresiva y misteriosa

Son tiempos complicados para Sam Neill pero él no se deja vencer. En 2022, el actor de 76 años fue diagnosticado con un tipo de cáncer en la sangre, noticia que llenó de preocupación a sus fans y que en realidad describe un panorama desolador. En entrevista con Australian Story, Neill habla sobre el tema y admite que no tiene miedo de morir, argumentando que está listo para lo que sea que venga.

De acuerdo con la información reciente, los médicos de Sam Neill autorizaron un quimioterapia y medicamento, por desgracia, también le comentaron que este dejará de funcionar en algún momento debido a la agresividad del cáncer. THR menciona que Sam “se centra en cosas como sus viñedos, su jardín y sus nietos. También continúa actuando, filmando una película y escribió una memoria”. En cuanto a lo que pueda pasar en el futuro, el actor ha llegado a una determinación y es la siguiente:

Sam Neill es un actor de origen neozelandés con una destacada carrera en cine y televisión. Se estableció como actor en su país natal antes de ganar reconocimiento internacional. Comenzó su carrera en el cine neozelandés con películas como Sleeping Dogs y The Scarecrow, pero alcanzó la fama a nivel mundial con su papel en la exitosa película de ciencia ficción Parque Jurásico – 93% de Steven Spielberg. A lo largo de su carrera, ha participado en una amplia variedad de géneros, incluyendo drama, aventuras y comedia, y ha trabajado con directores de renombre.

Estoy preparado para eso. Sé que lo tengo, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control. … Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella… Estoy en un mundo muy incierto en este momento.

Además de Jurassic Park, Sam Neill es conocido por sus papeles en películas como La Caza al Octubre Rojo , En la Boca del Terror , Merlin y El Piano , por la que recibió una nominación al Premio de la Academia. Su versatilidad actoral le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes en producciones tanto en Hollywood como en el cine de Nueva Zelanda, y ha sido un actor respetado y querido en la industria del entretenimiento a lo largo de décadas.

Sin lugar a dudas, Neill es mayormente recordado por su impresionante trabajo como el Dr. Alan Grant, un paleontólogo y protagonista central en la franquicia de la ya mencionada Jurassic Park. La actuación de Neill aportó profundidad y carisma al personaje, convirtiéndolo en un ícono de la serie. Su capacidad para equilibrar el sentido de asombro y temor frente a los dinosaurios, junto con su desarrollo de personaje a lo largo de las películas, contribuyó a la empatía y el interés del público. La química en pantalla que compartió con los dinosaurios animatrónicos y los efectos especiales digitales también se ha convertido en un elemento icónico de la franquicia.

Además, Sam Neill se mantuvo comprometido con la franquicia a lo largo de los años, regresando en secuelas posteriores como El Mundo Perdido: Jurassic Park y Parque Jurásico III , lo que consolidó su legado en el universo de Parque Jurásico. Su presencia constante en la serie ha resonado con los fanáticos y ha contribuido a mantener viva la magia de la historia original, haciendo de su interpretación un elemento inolvidable en la historia del cine de ciencia ficción.

