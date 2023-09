Inicia la construcción del séptimo mercado a nivel nacional

Kendra Wilkinson, quien saltó a la fama tras convertirse en modelo en Playboy y en novia del dueño de la revista, Hugh Hefner, dio mucho de qué hablar después de que tuviera que ser internada de emergencia.

Según información de TMZ, Wilkinson sufrió un ataque de pánico consecuencia de una vida bastante ajetreada en que ha tenido que balancear la maternidad y su actual trabajo como agente inmobiliaria. La ex-modelo se sintió sobrecogida y terminó por colapsar.

La situación llegó a tal punto que Kendra no podía dormir y fue directo al hospital, pidiendo ver a un médico completamente desesperada.

Durante su estadía en el hospital, Wilkinson estuvo acompañada de Hank Baskett, exjugador de la NFL con quien estuvo casada entre 2009 y 2018. Kendra y Hank tuvieron dos hijos: Hank en 2009 y Alijah Mary en 2014, por lo que hasta el día de hoy siguen en contacto.

Después de unos días internada en el hospital, Kendra salió y parece que se encuentra mucho mejor, pues a través de sus redes sociales, ha compartido videos jugando al golf y disfrutando de un coctel en la azotea de un complejo de Beverly Hills.

La salud mental de Kendra ya había sido un tema anteriormente. Tras haber protagonizado varios programas de telerealidad como The Girls Next Door y Kendra on the Top, la relevancia en los medios de Kendra comenzó a mermar; a esto se le sumó su divorcio con Baskett, lo que hizo que perdiera el rumbo de su vida.

“Me quedé sin matrimonio, me quedé sin programa, tuve que mudarme a una pequeña casa – no entendía lo que estaba pasando y de repente tuve que hacer una intensa curación”, explicó Kendra en entrevista con Melissa Gorga para su podcast On Display.

“Durante años, no tuve fama. No tuve todo lo que conocía durante mucho tiempo. No sabía quién era. Estaba muy perdida”, continuó la exmodelo de Playboy asegurando que esta situación “desencadenó su depresión”, además de que le era imposible ser feliz, siendo sus hijos su único motor.

“Era imposible ser feliz en ese momento … Ni siquiera sabía cómo ser feliz. Ni siquiera sabía cómo ser feliz. Mis hijos eran lo que me daba el propósito”.

Incluso durante su adolescencia, antes de volverse parte de “la casa de las conejitas”, Kendra ya sufría una adicción a la cocaína y otras sustancias, la cual, terminó por desencadenar paranoía y hasta un intento de suicidio, yendo a parar a un hospital psiquiátrico, escapándose poco tiempo después.

Los días de fama tampoco fueron exactamente un paraíso para Kendra, quien en 2017 brindó más detalles acerca de cómo pudo sobrellevar su relación con Hugh Hefner, quien para cuando comenzaron a salir, el dueño de Playboy tenía 72 años, mientras que Kendra tenía sólo 19 años.

Como parte del reality I’m a Celebrity, Get Me Out oh Here!, Kendra aseguró que para poder estar con Hefner debía alcoholizarse o drogarse, pues lo que pasaba en la Mansión Playboy no era exactamente del todo de su agrado.

“En general estaba muy borracha haciendo esas cosas. Trataba de que no me importara mucho hasta el día siguiente. Tenía que estar muy borracha o fumar mucha hierba para sobrevivir a esas noches”.

En aquel entonces, Kendra también brindó algunos detalles de cómo eran las famosas orgías en las que las conejitas se veían obligadas a participar.

“Una de las chicas me preguntó si quería subir las escaleras para ir al dormitorio de ‘Hef’. En mi cabeza podía escuchar la voz de mi madre: ‘Tú sabes que allí tienen orgías’ Pero dije: ‘Ok, tengo que hacerlo’. Todas las otras chicas iban a hacerlo y si yo no iba, sería raro. Una por una, cada una de las chicas saltó sobre Hef y tuvo sexo por alrededor de un minuto”.

